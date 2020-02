Welzheim Auch nach Sturmtief Sabine: Lebensgefahr in den Wäldern

Die Sturmsaison gehe mindestens noch bis Ende März. „Wir können derzeit auch nur an den Eingängen in den Staatswald arbeiten, um uns langsam einen Überblick zu verschaffen, wie groß die Schäden sind. Aber in den privaten Wäldern wird es sicher noch länger dauern, daher ist in den nächsten Tagen und Wochen oberste Vorsicht im Wald geboten. Am besten ist es, den Wald vorerst zu meiden und seine Spaziergänge oder seinen Ausdauersport außerhalb der Wälder zu betreiben“, äußert sich Martin Röhrs.