Welzheim.

Der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr hat am Freitagabend während des Sommerempfangs im Stadtpark angekündigt, im nächsten Jahr für eine weitere zweite Amtszeit zu kandidieren. Er und seine Familie fühlten sich in Welzheim wohl. In einer weiteren Amtszeit möchte Bernlöhr bisherige Projekte fortsetzen und neue Aufgaben anpacken.