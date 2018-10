Welzheim Wäscherei in Brand geraten

Kurz vor 20 Uhr ging eine entsprechende Meldung an die Notrufzentrale. Die Welzheimer Feuerwehr rückte umgehend aus.

Feuerwehr hatte gerade eine Übung

Ihr kam dabei laut Kommandant Andreas Schneider zugute, dass zeitgleich und unweit vom Einsatzort gerade eine Übung stattfand, die meisten der 54 Feuerwehrleute also einsatzbereit waren. Mit sieben Fahrzeugen rückten sie in die Bahnhofstraße aus. Auch die Alfdorfer Wehr wurde mit einem Löschfahrzeug hinzugerufen.

Das Feuer war in der im Erdgeschoss befindlichen Wäscherei ausgebrochen. Die Bewohner in den darüber liegenden Stockwerken konnten sich rechtzeitig vor den Flammen retten, waren schnell in Sicherheit und blieben bei dem Brand unverletzt.

Es breitete sich kurzzeitig vom Erdgeschoss auf den ersten Stock aus, konnte von den Feuerwehrleuten aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Von zwei Seiten bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer, so dass es bereits um kurz vor halb neun Uhr abends gelöscht war. Eine Viertelstunde später war dann auch kein Rauch mehr in dem Gebäude zu sehen.

Noch am Abend zurück in Wohnung

Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr hält sich der Schaden ersten Einschätzungen zufolge in Grenzen. Die Polizei schätzt ihn auf mehrere 10 000 Euro.

Nachdem die Wohnungen durch die Feuerwehr entlüftet wurden, konnten die Bewohner sie noch am frühen Abend wieder beziehen. Noch in der Nacht soll die Wäscherei dann auch wieder an den Besitzer übergeben werden.

Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bislang aber offenbar keine. Möglicherweise könnte ein technischer Defekt in der mit Waschmaschinen und Trocknern gefüllten Wäscherei die Ursache sein. Vor Ort war neben den Feuerwehren aus Welzheim und Alfdorf auch das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen und einem Notfallfahrzeug sowie der Bereitschaftsdienst vom Welzheimer Wald.