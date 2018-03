Welzheim-Breitenfürst Unfall beim Wenden: Auto kracht gegen Baum

Welzheim.

Gegen 9.35 Uhr kam es auf der L1150 zwischen Schorndorf-Haubersbronn und Breitenfürst zu einem Unfall, der mit zwei Totalschäden endete. Kurz vor Breitenfürst wollte ein Toyota-Fahrer auf der Fahrbahn wenden. Ein entgegenkommender Fahrer eines BMW X3 erkannte die Situation zu spät und krachte in den Toyota. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen in den Graben geschleudert und kam an einem Baum zum stehen.