Welzheim.

Nicht weit hatte es die Freiwillige Feuerwehr Welzheim bei ihrem letzten Einsatz. Am Freitag (21.12.) gegen 11.30 Uhr war im Nachbargebäude der Feuerwache in einem Mülleimer ein Brand ausgebrochen. Gelbe Tonne, Restmülleimer und Biotonne wurden ein Raub der Flammen. Der Papiercontainer bleibt sinnigerweise verschont. Die Behälter standen ursprünglich an der Außenwand des Firmengebäudes. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.