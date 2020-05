Welzheim Corona: 27 positive Befunde in den Bethel-Einrichtungen

Jetzt müsste man alle Schwestern testen, das müsste unverzüglich passieren. „Alle Schwestern machen einen super Job, aber jetzt sollten die Schwestern mehrfach getestet werden. Die Schwestern leisten Großartiges, doch auch sie sollten Klarheit bekommen über ihren Gesundheitszustand. Seit Donnerstag hätten zudem erneut alle Bewohner der Kastell-Gruppe getestet werden müssen“, sagt Keller.

467 Tests Ende April – muss eine weitere Kompletttestung folgen?

Mitte April hat Landrat Dr. Richard Sigel die vollumfängliche Testung aller Einrichtungen im Landkreis initiiert, nachdem es in mehreren Einrichtungen Infektionen und auch Todesfälle gegeben hatte. Schon vor und auch nach der Kompletttestung hatten die Bethel-Einrichtungen bei Verdachtsfällen in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Abstriche veranlasst, die von Gesundheitsamt und Hausärzten vorgenommen worden sind. Vom 23. bis 27. April wurden alle 467 Bewohner, Patienten und Mitarbeiter der drei Bethel-Einrichtungen getestet. Mit Ausnahme von ein paar Befunden liegen die Ergebnisse jetzt vor: 27 Testergebnisse sind positiv. Die Mitarbeiter des Pflegedienstes und alle Reinigungskräfte weisen Negativ-Befunde auf.

Karl-Heinz Bader, Hauptgeschäftsführer der drei Einrichtungen, erklärt: „Es würde wohl an ein Wunder grenzen, wenn wir - angesichts der allgemein hohen Verbreitung - verschont geblieben wären.“ Bader wisse natürlich, dass das Ergebnis nur eine Momentaufnahme aufzeigt. Man fühle sich aber gut gewappnet, da das umgesetzte Pandemiekonzept gut greife. Er begrüße auch die Initiative der Landesregierung, da regelmäßige flächendeckende Tests (inklusive Nachtestungen) eine weitere Verbreitung des Virus perspektivisch verhindern könnten.

Monika Mann-Bareiß und Karin Berger, die Hygienebeauftragten von Bethel, schulen auch während der Pandemiephase regelmäßig alle Mitarbeiter. Professor Klaus Heeg, von 1978 bis 2011 Hygienebeauftragter des Vorstands der Universitätsklinik Tübingen und mittlerweile im Ruhestand, steht dem Hygieneausschuss aller drei Einrichtungen beratend zur Seite.

Angehörige im Seniorenzentrum sind seit Sonntag informiert

Der Gesundheitszustand von Bewohnerinnen und Bewohnern wird täglich besprochen, diese werden in engen Zeitabständen überwacht und betreut. „Wir stehen im Kontakt mit allen Angehörigen und halten sie über das Befinden ihrer Lieben und über die Lage im Haus auf dem Laufenden“, so Bader. „Wir sind dankbar, dass die Angehörigen Verständnis zeigen und die mit Sicherheit für alle Seiten teils sehr belastenden Maßnahmen mittragen.“ Jedoch haben einige Angehörige tagelang nichts gehört, trotz mehrfachem Nachfragen. Genau dies beklagt unter anderem Rolf Keller: „Seit Donnerstag ist klar, dass unsere Mutter positiv ist, und erst am Sonntag meldete sich jemand vom Bethel bei uns, obwohl wir drei Tage lang nachfragten.“

Isolation und weitere Maßnahmen werden umgesetzt

Die aktuell fünf Covid-19-positiv diagnostizierten Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenzentrum (bei vier von ihnen wurde das Virus erst bei einer Nachtestung am 30. April durch die Hausärzte festgestellt; die Pflegekräfte hatten trotz ursprünglicher Negativtestung Symptome erkannt) hatten im Vorfeld zueinander Kontakt, da sie auf einem Wohnbereich („Kastell“) leben. Dieser wurde unverzüglich isoliert - ein fester Personalstamm in kompletter personenbezogener Schutzmontur (mit Schutzkittel, Schutzbrille, Visier und FFP2-Masken etc.) versorgt wie bisher die Bewohner, die von ihren Hausärzten betreut werden.

Der Zustand in der Rehaklinik mit noch einer positiven Patientin

Obwohl in Rücksprache mit den zuweisenden Kliniken nur Patientinnen und Patienten in die Reha aufgenommen worden sind, die einen Negativbefund aufweisen konnten, gab es bis heute im Rahmen der Kompletttestung zehn Patienten, bei denen der Test in der Reha-Klinik positiv ausfiel. „Das liegt daran, dass leider auch negativ getestete Menschen Überträger des Virus sein können“, erklärt Bader. „Aktuell betreuen wir in der Klinik nur noch eine Covid-19-positive Patientin, die seit zehn Tagen erfreulicherweise keine Symptome zeigt und deshalb - unter Quarantäne - hierbleiben kann.“ Alle anderen Patienten mit einem positiven CoV-Befund wurden bei Symptomfreiheit beziehungsweise leichtem Verlauf (nach der Reha) in häusliche Quarantäne entlassen, wo sie unter Begleitung des Gesundheitsamtes hausärztlich betreut werden oder - wenn dies nicht möglich war - nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in die zuweisenden Kliniken zurückverlegt werden. So konnten und können andere Patienten, die keinen Kontakt zu einem CoV-Fall hatten, ihre Reha erfolgreich weiterführen.

Die ersten genesenen Mitarbeiter werden bald zurückkehren können

Aktuell befinden sich 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Reha und ein Mitarbeiter aus dem Seniorenzentrum nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne. Sie waren seit dem 18. April und teils später im Rahmen der Gesamttestung positiv diagnostiziert wurden. „Einige von ihnen haben unverändert keine Symptome, bei den anderen zeigt sich erfreulicherweise ein positiver Verlauf, so dass die ersten - nach den nötigen Kontrollabstrichen - voraussichtlich zum 8. Mai ihren Dienst wieder antreten können“, so Bader.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien hochkonzentriert bei der Arbeit. „Wir werden auch weiterhin unserem Versorgungsauftrag nachkommen, die uns anvertrauten Menschen bestmöglich versorgen und Angehörige und Krankenhäuser entlasten“, so Bader. Das Bethel verstünde sich als Partner eines starken Netzwerks mit Hausärzten, Gesundheitsamt, Städten und Gemeinden, dem Landkreis und der Heimaufsicht, die alle alles tun, um der Situation Herr zu werden und die Menschen bestmöglich zu schützen. Die Hausärzte sorgten zum Beispiel dafür, dass im Notfall genügend Bedarfsmedikation für die betroffenen Bewohner vorhanden ist, was eine enorme Erleichterung für alle - Bewohner, Patienten, Angehörige und Mitarbeiter - bedeute. Auch verfüge das Haus mittlerweile über genügend FFP2-Schutzmasken und Desinfektionsmittel.