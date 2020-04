Welzheim Corona: Fremde Hunde besser nicht streicheln

Das Angebot gelte für Leute aus Risikogruppen, die vorsichtshalber zu Hause bleiben. Ebenso für Leute, die sich in Quarantäne befinden. Bislang habe es zwar noch keine Anfragen fürs Gassigehen gegeben, allerdings gebe es mehrere ehrenamtliche Helfer, die sich dafür gemeldet haben. Für den Fall, dass jemand die Hilfeleistung in Anspruch nehmen will, habe sich das Team von „Gmünd hilft“ einige Schutzmaßnahmen für die Helfer überlegt. „Die Ehrenamtlichen sollen die Häuser der Hundehalter nicht betreten“, erklärt Herzer. Ebenso seien sie angewiesen, die Leinen der Tiere zu desinfizieren und ihre Hände danach zu waschen. Und „sie sollen nicht mit den Hunden knuddeln“, sagt Herzer.

Auch sie wisse bislang von keinem Hinweis, dass Tiere das Virus übertragen können. Trotzdem seien die Schutzmaßnahmen notwendig, da Tiere das Virus am Fell tragen könnten, nachdem sie von Infizierten gestreichelt wurden. „Ohne die Maßnahmen wäre das für die Ehrenamtlichen zu gefährlich“, erklärt sie. Bürgern, die nachweislich positiv auf das Virus getestet wurden, könne man in dieser Hinsicht nicht helfen. „Wir raten den Leuten dann, die Tiere in eine Pension zu geben.“

„Die Hunde leiden am wenigsten"

Andrea Dörflinger leitet die Hundepension Ostalb in Ruppertshofen. Auch sie bekommt die aktuelle Situation zu spüren: „Was Aufträge angeht, fahre ich gerade auf null.“ Das liege hauptsächlich an der aktuellen Reisesituation: „Wenn die Leute nicht in den Urlaub dürfen, brauchen sie auch niemanden, der auf ihre Hunde aufpasst“, sagt Dörflinger. Auch sie könne sich vorstellen, mit den Hunden von isolierten Bürgern Gassi zu gehen. „Ich würde das machen“, sagt sie, „aber ich würde dabei Handschuhe tragen und die Hunde nicht streicheln“.

Auch beim Umgang mit den Tieren fielen ihr Verhaltensänderungen auf: „Früher waren viele Hundehalter in Gruppen unterwegs.“ Durch das aktuelle Kontaktverbot von mehr als zwei Personen sei das jedoch nicht mehr der Fall.

So schwierig die Situation derzeit sein mag, die Leiterin der Hundepension sieht bei den Tieren den geringsten Schaden, sagt sie: „Die Hunde leiden am wenigsten. Viele bekommen jetzt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit, wenn die Halter Home-Office haben.“

