Welzheim Die Schwäbische Waldbahn in der Kritik

Schon zweimal – 2009 und 2015 – ist der Schwäbischen Waldbahn die zweifelhafte Ehre zuteil geworden, im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler vorzukommen. Kritisiert wurde seinerzeit, dass aus anfänglich veranschlagten Kosten von 2,9 Millionen Euro rund fünf Millionen wurden.

Nun, im Schwarzbuch 2017, folgt der dritte Streich, der BdS prangert an: „Inzwischen wurde auch noch ein Viadukt saniert und sorgte für Kosten von 800 000 Euro statt der veranschlagten 405 000 Euro. Die Sanierung eines weiteren Viadukts steht noch bevor.“ Gemeint sind Strümpfelbach- und Laufenmühlviadukt.

Die „Förderlandschaft“ sei „unübersichtlich“

Nun ließe sich das womöglich abtun nach dem Motto: Ach je, der BdS mal wieder. Dessen Schwarzbuch steht selber in der Kritik – es gilt manchen Politologen als Kampfschrift neoliberaler Steuersenkungspropagandisten. Zu denken gibt allerdings, dass sich auch eine seriöse Behörde wie der Landesrechnungshof in ihrer „Denkschrift 2017“ in einem elfseitigen Kapitel ausführlich an Museumsbahnen allgemein und der Waldbahn im besonderen abarbeitet.



Zunächst: Es gebe kein „landeseinheitliches Konzept“ für die Förderung – und noch nicht einmal eine „allgemeingültige Definition“ für den Begriff Museumsbahn. Wo es so eine Bahn gibt und wo nicht, habe einen „gewissen Zufälligkeitscharakter“ – es hänge davon ab, ob es vor Ort „Bahnfreunde“ gebe. Die „Förderlandschaft“ sei „unübersichtlich“, kritisiert der Rechnungshof: verschiedene Fördertöpfe, verschiedene Förderbewilligungsstellen, verschiedene Förderrichtlinien.

Fataler aber: Der „mittelfristige Investitionsbedarf der bisher geförderten Museumsbahnen“sei „nicht bekannt“. Es gebe keine „ingenieurtechnische Prüfung der Anträge“, und „von den Antragstellern wird regelmäßig kein verbindliches Gesamtsanierungskonzept mit entsprechendem Zeitplan für die Durchführung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an den Gleisanlagen oder Bauten gefordert“.

Bahnbetreiber schätzten „teilweise die Kosten für geplante Maßnahmen zu gering ein“. Folge: „Neue dringendere Maßnahmen wurden vorgezogen und aus den bewilligten Mitteln bezahlt. Bewilligte Maßnahmen wurden dann nicht durchgeführt.“

Der Rechnungshof findet: So wie bisher kann es nicht weitergehen

Frei übersetzt: Gelder wurden nicht wie vereinbart dafür eingesetzt, absehbar nötige Reparaturen vorzunehmen, sondern dafür, noch drängendere Probleme zu lösen, die sich unvorhergesehen auftaten; die Maßnahmen, für die eigentlich die Förder-Euros flossen, wurden vertagt und auf die lange Bank geschoben.



Die Kosten: hoch. Und das, obwohl „Museumsbahnen selten in Betrieb“ seien. Bei der Waldbahn offenbaren sich aus der Sicht des Landesrechnungshofes all diese Probleme besonders scharf:

Beispiel Fahrtage. Auf 29 kam die Waldbahn 2015; und lag damit bei fünf untersuchten Museumsbahnen auf dem vorletzten Platz. Nur die Schwäbische Alb-Bahn (26 Tage) zuckelte seltener. Spitzenreiter: Sauschwänzlebahn, 119 Fahrtage; viermal so viele wie unser Zügle.

Beispiel Strümpfelbachviadukt. Veranschlagte Gesamtkosten: 405 000 Euro. Bewilligte Zuwendungen: gut 200 000 Euro. Tatsächliche Kosten bis jetzt: 800 000 Euro. Aber: „Die ursprünglich vorgesehene und geförderte Sanierung der Pfeiler und Fundamente“ wurde bislang gar nicht realisiert. „Die Fördermittel wurden stattdessen zum Ausgleich der enormen Kostensteigerungen“ bei „anderen Teilmaßnahmen verwendet“.

Beispiel Laufenmühlviadukt, Teil 1. Der Rechnungshof hadert mit „widersprüchlichen Gutachten“. Zwischen 2002 und 2016 habe ein Brückensachverständiger „insgesamt fünf Gutachten“ erstellt, drei weitere Büros hätten zusätzlich Expertisen zu Statik und Beton vorgelegt. Mal seien „zulässige statische Werte“ bescheinigt, dann wieder – und zwar „in den neuesten Gutachten“ – schwere Bedenken angemeldet worden: „Danach liegen gravierende Schäden an Bauwerksteilen vor, und eine wirtschaftliche Instandsetzung ist nicht mehr möglich.“

Beispiel Laufenmühlviadukt, Teil 2. Der Rechnungshof schreibt auch von „fragwürdigen Kostenschätzungen“ für die derzeit laufende Sanierung (sie soll bis Mitte 2018 abgeschlossen sein). Schätzung 2012: 300 000 Euro. Schätzung 2013: 1,1 Millionen Euro. Schätzung 2014: 2,9 Millionen Euro. Schätzung 2016: 2,2 Millionen Euro, dank neuer technischer Verfahren, die den Preis senken. Der Rechnungshof warnt: „Da die Gründung und die Fundamente bis jetzt nicht untersucht wurden, ist nicht absehbar, welche Kosten zukünftig für weitere Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich werden.“

Der Landesrechnungshof empfiehlt deshalb: „Das Land sollte wegen des Einsatzes der hohen Fördermittel und den zum Teil sehr wenigen Betriebstagen überdenken, ob es seine bisherige Förderpraxis beibehält.“ Zumindest sollte „von Zuwendungsempfängern“ ein „verbindliches Gesamtsanierungskonzept mit einem verbindlichen Zeitplan und einem verbindlichen Finanzierungskonzept gefordert werden“.



Mit anderen Wort, der Rechnungshof findet: So wie bisher – nach dem Salami-scheibchen-Prinzip, das immer wieder neuen Geldbedarf auftischt, ohne je das ganze Prost-Mahlzeit-Kostenmenü zu servieren – kann es nicht weitergehen.

