Welzheim.

Den einen oder anderen guten Tropfen verkosten die Gäste beim Weinfest in Welzheim. Der Musikverein Stadtkapelle Welzheim veranstaltet das Fest am letzten Oktoberwochenende (28./29.10. ) in der Justinus-Kerner-Halle. Ein gemütliches Weindorf erwartet die Besucher, die an verschiedenen Weinständen verweilen können. In der „Dorfmitte“ befindet sich ein großer Weinbrunnen, aus dessen Hähnen edler Fasswein fließt. Blasmusikanten unterhalten die Besucher. Am Samstagabend trat die Partyband "NoExit" auf. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.