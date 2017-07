Welzheim Einblick in die Welzheimer Sternwarte

Welzheim-Langenberg. Die Zeiten, in denen die Himmelsforscher sich mit ihren Teleskopen im dunklen Welzheimer Wald herumtrieben und zu Baader-Meinhof-Zeiten von der alarmierten Polizei aufgeschreckt wurden, sind vorbei. Seit 25 Jahren gibt es die Sternwarte in Langenberg. Das Jubiläum wird am 8. September mit einem Fest auf dem Gelände gefeiert, wo mittlerweile vier Kuppeln stehen.

Professor Hans-Ulrich Keller (73) ist der Mann der ersten Stunde, und Hauptobservator Martin Gertz gesellte sich schon nach einem halben Jahr dazu. Astronom Keller ist Gründungsdirektor des Carl-Zeiss-Planetariums Stuttgart (1976 bis 2008) und Professor für Astronomie an der Universität Stuttgart. Er hatte vor rund 30 Jahren einen Aufruf nach einem geeigneten Standort für die Himmelsbeobachtung veröffentlicht. Der damalige Bürgermeister Hermann Holzner hatte die Weitsicht, diese Beobachtungsstation nach Welzheim zu holen, mit dem Ziel, die Stadt weiter aufzuwerten. Eine Rundfahrt mit dem Herrn Professor endete schließlich in Langenberg. „Hier hat die Stadt noch ein Grundstück aus der Flurbereinigung, das für die Himmelsbeobachtung genutzt werden könnte.“ Zunächst war nämlich gar nicht an eine weitere Sternwarte gedacht gewesen. Vielmehr hatten die Suchenden nach geeigneten Wassertürmen, ehemaligen Gasthäusern und alten Scheunen Ausschau gehalten. Wie es geendet hat, ist bekannt. Die feierliche Inbetriebnahme der neuen Sternwarte erfolgte am 6. September 1992. Seither strömen an sternklaren Abenden Scharen von Besuchern nach Langenberg, um einen Blick in den Himmel zu werfen. Unter vielen prominenten Gästen war auch der erste deutsche Astronaut Ulf Merbold.

Hobby-Sternbeobachter für Terroristen gehalten

Vorbei die siebziger und achtziger Jahre, als zur Terroristenzeit die Astronomen um ihr Wohlbefinden fürchten mussten. Ein Landwirt hatte nämlich einst einen solchen Hobby-Sternbeobachter in der Nacht entdeckt und ist in der Annahme, es handle sich um einen Terroristen, mit seiner Schrotflinte zur Tat geschritten und hat dem Sterngucker eine Ladung Schrot in das Hinterteil geschossen. Zum Glück, so Martin Gertz, ging die Sache vergleichsweise glimpflich aus und der Geplagte kam mit einer Fleischwunde davon. Aber lustig war der Zwischenfall wirklich nicht. Das hätte übel enden können.

Totale Sonnenfinsternis im Jahr 1999 in Langenberg beobachtet

In der Geschichte der Sternwarte ist ansonsten von anderen, positiven Höhepunkten zu berichten. Dazu zählt der Bau einer zweiten Kuppel zur totalen Sonnenfinsternis im Jahr 1999. Professor Hans-Ulrich Keller erinnert sich, dass sowohl im Welzheimer Wald als auch in Stuttgart der Himmel an jenem Tag wolkenverhangen war und die Beobachter das Schlimmste befürchteten. Aber kurz vor der Sonnenfinsternis riss der Himmel über Langenberg auf. Kurz nach der Sonnenfinsternis war der Himmel wieder wolkenverhangen. Wer da wohl Regie geführt hat?

Das größte Teleskop in Baden-Württemberg steht in Welzheim

Die dritte Sternwartekuppel wurde bei dem extrem seltenen Ereignis eines Venustransits im Jahr 2008 in Betrieb gekommen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Inbetriebnahme des 90-Zentimeter-Spiegelteleskops im Jahr 2006. Damit beheimatet die Sternwarte Welzheim das größte Teleskop in Baden-Württemberg.

Außer den Sternführungen für die Öffentlichkeit, für Schulklassen und interessierte Gruppen und Vereine werden exklusive Himmelsaufnahmen auf der Welzheimer Sternwarte von Martin Gertz hergestellt. Diese sind für die Sternenführungen im Planetarium in Stuttgart bestimmt. Außerdem stehen sie für astronomische Fachveröffentlichungen zur Verfügung.

Vierte Kuppel zum Geburtstag

Kein Geburtstag ohne Geschenk: Zum 25-jährigen Bestehen erhält die Sternwarte ihre vierte Kuppel, die Pluto-Kuppel, die aus dem Nachlass eines passionierten Hobby-Astronomen stammt.

Dazu gibt es eine Sonderausstellung im Museum Welzheim mit dem passenden Titel „Von Welzheim ins Weltall“, die am Sonntag, 3. September, eröffnet wird. Vor Ort gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 9. September. Der genaue Ablauf ist derzeit noch nicht bekannt. Angedacht ist eine Wanderung von der Laufenmühle über den Planetenweg zur Sternwarte. Dort soll dann der Festakt stattfinden mit Bewirtung, Ansprachen, Sterneschauen. Außerdem wird die dann fertiggestellte Festschrift präsentiert.