Welzheim Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Auto

Welzheim.

In der Nacht zum Freitag gelangte ein Einbrecher über eine Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der südlichen Ortsrandlage von Welzheim. Er nahm Geldbörsen, ein Laptop und Schlüssel an sich. Anschließend entwendete er einen weißen Mercedes-Benz, E-Klasse, der vor dem Haus abgestellt war. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen S-PW 5901 angebracht. Der Wert der entwendeten Gegenstände wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Mercedes hat einen Wert von circa 80 000 Euro.