Welzheim Eine besondere Bescherung im Rathaus

Die ersten Besucher haben grüne Zettel mitgebracht, die am Eingang überprüft werden. Das hat System; jede Stunde darf eine andere Gruppe sich etwas aussuchen, und jede Zettelfarbe steht für die Uhrzeit, an der Einlass ist. „Das ist besser so“, meint Gunda Müller, die einen Karteikasten vor sich hat. Anhand der Umschläge darin kann sie überprüfen, wer in der fraglichen Stunde schon da war und wer noch fehlt. Früher kamen die berechtigten Familien alle zur gleichen Zeit, es gab ein unübersichtliches Gedränge und immer wieder Ärger.

Diesmal nicht - im Gegenteil, das Ganze läuft ausgesprochen friedlich ab. Ein Steppke im blauen Winteranorak trägt im Triumph ein Spielzeugauto mit sich davon, ein Dreikäsehoch mit Pudelmütze probiert hingebungsvoll ein Kinder-Keyboard aus und ein Junge im Parka betrachtet sehnsüchtig die Kartons mit Inlinern am Fenster. Leider passt kein Paar davon, und er entscheidet sich stattdessen für eine Schachtel mit zwei Carrera-Rennwagen. Sein Vater sucht für den jüngeren Bruder ein Playmobil-Bauset aus. Zwischendurch erkundigt sich Initiator Wolfgang Pfeiffer bei den weiblichen Mitgliedern des Teams, ob ein dreijähriges Mädchen schon groß genug für den Puppenbuggy ist, der unbedingt mit nach Hause soll: „Da seid ihr die Fachfrauen.“

Seine Frau Irene erinnert sich anschließend daran, wie alles vor dreizehn Jahren angefangen hat. Da gab ihr Mann einem Familienvater, der sich keine Weihnachtsgeschenke für seine Kinder leisten konnte, etwas Geld … und suchte nach einer Möglichkeit, noch mehr Menschen zu helfen, denen für Geschenke die Mittel fehlen. Seither gibt es Jahr für Jahr im Ratssaal Spielzeug und Bücher, einiges neu gekauft, anderes gespendet. Wobei die Spenden gründlich überprüft und sortiert werden … denn Gerümpel macht keinem Kind Freude.

Auf den Termin wird öffentlich hingewiesen

Anspruch auf die kostenlose Geschenkeaktion im Welzheimer Ratssaal haben Familien, die nachweisen können, dass sie staatliche Sozialleistungen erhalten. Sind sie einmal dabei gewesen, werden sie im Folgejahr angeschrieben; außerdem wird durch die Presse auf den Termin hingewiesen.

