Welzheim Einen Tag Pilot sein bei der Fliegergruppe

Der Regen prasselt auf den kleinen Welzheimer Flughafen herab. Die einzigen Unterstellmöglichkeiten auf der ungeschützten Fläche sind das Kofferraumdach eines weißen Volkswagen-T-3-Busses, der schon so alt ist, dass er als Oldtimer durchgehen könnte, und der Flügel eines Segelflugzeugs, das nur wenige Minuten zuvor gelandet ist. Unter beiden drängen sich Menschen, in der Hoffnung, dass der Himmel bald wieder aufklart. Markus Munz, Vorsitzender der Fliegergruppe Welzheim, konsultiert sein Smartphone. „Die nächsten 90 Minuten soll es regnen.“ Gut, dass alle Gäste an diesem Tag schon einmal Höhenluft schnuppern konnten.

„Jetzt oder nie“, dachte sich Steven Lewis und meldete sich an

„Es war super“, berichtet Steven Lewis von seinem Flug. Der Walkersbacher kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten und hat dort in seiner Jugend schon einmal einen Pilotenschein gemacht. Das ist allerdings schon 40 Jahre her. Jedes Mal, wenn er auf seiner Lieblings-Radelstrecke die Maschinen der Fluggruppe hat abheben sehen, zog es ihn wieder in die Luft.