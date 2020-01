Welzheim Farrenstall abgerissen: Was wird aus dem Gelände?

Nutzung bis in die 60er Jahre hinein

Wie lange der Farrenstall betrieben wurde, ist aus den Archiven leider nicht ersichtlich. Anfang der sechziger Jahre kam jedoch die künstliche Besamung auf. Um diese Zeit herum müsste auch der Betrieb des Farrenstalls eingestellt worden sein.

Das Gebäude ist jetzt zusammen mit einem Nachbargebäude (Gschwender Straße 12), die baulich verbunden waren, abgerissen worden.

Um die Fläche sinnvoll nutzen zu können, benötigt die Stadt Welzheim noch ein weiteres Gebäude in diesem Bereich. Doch der Eigentümer hat nach Aussage der Stadtverwaltung seit Jahren kein Interesse an einem Verkauf.

Abbruch kostet rund 55 000 Euro

Der Bauausschuss des Gemeinderats hatte noch im letzten Jahr einstimmig beschlossen, die Abbrucharbeiten an eine Spraitbacher Firma zu vergeben; und dafür außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 55 000 Euro genehmigt. Geld, das dank höherer Zuweisungen vom Bund bei der Umsatzsteuer in der Stadtkasse auch vorhanden ist.