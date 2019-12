Welzheim Feuersee abgelassen: Goldfische mussten getötet werden

Welzheim.

Der Welzheimer Feuersee ist leer. Doch wo sind die Fische? Eine Frage, die Uwe Lehar von der Stadtverwaltung beantworten kann. Die Goldfische, die dort illegal ausgesetzt worden waren, mussten getötet werden. Goldfische sind keine einheimische Fischart und dürfen deshalb nicht in anderen Gewässern ausgesetzt werden, also weder am Aichstrutsee noch am Eisenbach- oder am Ebnisee. Traurig, aber wahr. Die Stadt kann nichts dafür, das Töten der Fische ist eine Folge von überdrüssiger Tierhaltung. Hinzu kommt, dass Besucher des Feuersees aus falsch verstandener Tierliebe die Fische mit altem Brot füttern. Das geht dann manchmal so weit, dass das Wasser zu kippen droht, weil die biologische Belastung durch den Abbau der Stoffe zu hoch wird.