Welzheim.

Ein 50-jähriger Kia-Fahrer befuhr am Donnerstag (14.12) gegen 5.30 Uhr vom Gottlob-Bauknecht-Platz in Richtung Rudersberg. Bei der Einmündung zur Wilhelmstraße bog der Autofahrer links ab und übersah an einem dortigen Zebrastreifen eine Fußgängerin. Die 53-jährige Frau wurde vom Pkw erfasst und schwer verletzt. Anschließend musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.