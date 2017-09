Welzheim Gin mit Welzheimer Aroma

„Gin braucht Geschmack und eine Story, Bier braucht einen Charakter“, erklärt Mark Schlaipfer. Der Braumeister stellt beides in seiner Brau- und Brennwerkstatt her. Für den Tag der offenen Türe am Samstag, 16. September, hat er bereits am Dienstag davor einen Gin angesetzt. Mit dem Maischegefäß füllt er die Grundsubstanz aus in Alkohol eingelegtem Wacholder in die Brennblase, die Flüssigkeit hat eine Farbe wie Most.

Ein trinkbares „Wir-Gefühl“

Daraus wird nach Erhitzung und Kondensation der farblose Wacholderschnaps, der seit einigen Jahren in Kombination mit unterschiedlich bitteren Tonic-Wassern das „Must-Drink“ an vielen Tresen ist. Gin ist hip, er ist in vielerlei Flaschen erhältlich, auf denen unterschiedlich designte und überaus kunstvolle bis stylishe Etiketten die Qualitätsstufen und Geschmäcker ankündigen.

Die Gin-Regale im Getränkehandel sind deutlich länger als noch vor zehn Jahren. Da muss ein Hersteller einiges tun, um seine Flaschen in das Verkaufsregal oder ins Cocktailglas zu bekommen. Neben sorgfältig ausgewählten Zutaten bietet Mark Schlaipfer darum ein kleines regionales Erlebnis-Marketing, er schafft ein trinkbares „Wir-Gefühl“ - und das auf ganz natürlichem Weg.

Zitronig-herb-frische Aroma

Ohne aufgesetzte und im Werbelabor konstruierte Markenbotschaft heißt sein Gin „High fir“, wörtlich übersetzt „Hohe Tanne“. Wo Tanne draufsteht, ist ein Hauch Welzheimer Tannenwürze drin. „Die Idee hatte ich als Einheimischer schon im Kopf, lange vor meinem ersten Brand“, erzählt er. Ihn begeistere es, aus den Produkten, die vor der Haustür wachsen, „etwas Regionales zu schaffen“.

Mit einem speziellen Verfahren bringt Mark Schlaipfer das zitronig-herb-frische Aroma von Tannennadeln ins Getränk. Während der kalten Mazeration setzt er die jungen Tannentriebe zu - zusammen mit Sternanis, Kardamon, Koriander, Angelikakraut und weiteren sogenannten „Botanicals“.

„Gin ist eine sehr spannende Sache"

Den feinen „letzten Schliff“ des Tannenaromas erhält der Gin durch das Zugeben von frischen Tannennadeln in den Aromakorb. Der während des Brennvorgangs entstehende und 100 Grad heiße Alkoholdampf strömt durch diesen Korb und nimmt das Aroma der Tannennadeln auf.

Die Destillieranlage hat Schlaipfer so bauen lassen, dass er bezüglich der Aromatik flexibler ist. Auf die Idee muss jemand erst mal kommen - zumal der Braumeister während seiner Tätigkeit für die Wirtshausbrauerei Schwanen in Filderstadt von einer Brennblase weit entfernt war.

Inzwischen redet er begeistert über den kreativen Umgang mit seinen Gewürzen - wie ein Koch. „Gin ist eine sehr spannende Sache in meinen Augen, weil ich sehr frei arbeiten und ausprobieren kann.“

Ein Brauer mit Brennrecht

Während seiner Arbeit in der Wirtshausbrauerei sei er mit dem Brennen in Kontakt gekommen. „Als Erstes brannte ich im Auftrag meines Chefs Bier, später ließ er mich einen Gin kreieren, das Getränk hat mich auf Anhieb überzeugt und die Idee, mich selbstständig zu machen, war geboren.“ Aktuell hat er das „kleine Brennrecht“ und darf 50 Liter Reinalkohol pro Jahr brennen.

Ab dem 1. Januar 2018 wird die Menge auf 300 Liter erhöht, da Ende 2017 das Branntweinmonopol fällt. Damit verbunden lockern sich die Vergaben der streng limitierten Brennrechte, die jahrzehntelang nur vererbt oder über Verkauf erworben werden konnten. Bier braut er weiterhin.

Sorgfältiger Umgang mit Rohstoffen

Wie beim Gin verwendet er ausschließlich natürliche Zutaten, ihm kommt keine „künstliche Aufpeppung“ durch Aromenzugabe oder Konzentrate in das Maischegefäß und in die 30 Liter fassende „Brau-Eule“. „Es ist wie beim Kochen, da nehme ich auch keine Päcklessoßen“, sagt er.

Für beide Produkte komme es auf einen „sorgfältigen Umgang mit den Rohstoffen und auf eine sehr saubere Arbeitsweise“ an. Beim Biersud setzt er auf das klassische Verfahren der kalten Gärführung und einer langen Lagerzeit.

Regelmäßige Brau-Seminare

Weil er neben dem Brennen viel Spaß daran hat, die eigene Begeisterung und das handwerkliche Wissen weiterzugeben, dürfen sich Bierfans auf regelmäßige Brau-Seminare freuen. Zweimal pro Monat sind Brenn-Seminare vorgesehen, für Gruppen ab acht Personen nach Voranmeldung auch außerhalb des Wochenendes.

Seinen „High fir“ will er über den örtlichen Getränkehandel und im Online-Shop vertreiben. Dabei wird es voraussichtlich nicht bleiben: „Wenn 2018 ein besseres Obstjahr wird als dieses Jahr, überlege ich, auch mit dem Brennen von Edelobstbränden zu beginnen.“