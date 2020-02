Welzheim Grund für Polizeieinsatz: Falschmeldung über Schüsse

Nun gab die Polizei in einer Pressemitteilung weitere Details bekannt. Demnach wurde gegen 5.45 Uhr eine vermeintliche Schussabgabe in der Schlossgartenstraße gemeldet. Mehrere Streifen fuhren hin, die Meldung bestätigte sich nicht. Stattdessen sei es zwischen einem 33-Jährigen und einem 39-Jährigen zu Handgreiflichkeiten gekommen. Waffen konnten weder bei den Männern selbst, noch in der Wohnung gefunden werden.

Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. "Der 39-jährige betrunkene Unruhestifter, der vermutlich auch die Falschmeldung verantwortlich ist, sowie sein 33-jähriger Kontrahent wurden zur Ausnüchterung und Vermeidung weiterer Streitigkeiten in Polizeigewahrsam genommen", heißt es in der Pressemitteilung. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.