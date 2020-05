Welzheim Bethel: Besucherstopp soll Corona-Infektionen eindämmen

Am 13. März waren beide Häuser letztmalig für Gäste geöffnet. Besuche von Angehörigen wurden auf ein Minimum reduziert. Am 15. März, noch vor dem ministeriellen Erlass des Landes Baden-Württemberg, ordnete der Gesellschafter, das Gesundheitswerk Bethel Berlin, einen kompletten Besucherstopp an.

Kohortenisolierung und Covid-19-Tests vor Aufnahme

Alle Bewohner und Patienten wurden in sinnvolle Gruppen („Kohorten“) mit festem Personal eingeteilt. Ab diesem Zeitpunkt durfte kein Mitarbeiter mehr – bzw. nur in Ausnahmefällen und unter Beachtung strikter Hygieneregeln – von einer Kohorte zur anderen wechseln. Schon vor „Corona“ waren die Geriatrische Reha-Klinik und die Wohnbereiche des Seniorenzentrums strikt voneinander getrennt, um Querverbindungen zu verhindern. Neu aufgenommene Patienten und Bewohner dürfen sich zunächst nur in ihrem Zimmer aufhalten. Bei Bedarf werden zusätzlich zur Testung der Vor-Klinik eigene Nachtestungen durchgeführt. Bei einem Infektionsverdacht eine differentialdiagnostische Abklärung, die betroffenen Patienten werden isoliert oder im symptomatischen CoV-Verdachtsfall in die zuständige Klinik verlegt. Bewohner und Patienten werden auf Symptome hin beobachtet, um Anzeichen einer Infektion schnellstmöglich zu erkennen und Schutzvorkehrungen treffen zu können. Mitarbeiter messen vor Dienstantritt Fieber, alle Werte werden täglich dokumentiert.