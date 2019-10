Welzheim Hausaufgaben: Wie Sie ihr Kind ermutigen können

Die Diskussion ist lebhaft. Eine Mutter beschwert sich darüber, dass sie alle Mathehausaufgaben mit ihrem Jüngsten am Wochenende mit ihm durcharbeiten muss, damit er sie versteht; Gespräche mit der Lehrerin haben nicht geholfen. Stattdessen hat sie den Eindruck, dass ihre Beschwerden dem Sohn schlechtere Noten bescheren.

So was kennt Fabio Hohl; oft verhärten sich die Fronten zwischen Lehrern und Eltern, wo es eigentlich eine fruchtbare Zusammenarbeit geben sollte. Da hilft nur Vermittlung, nötigenfalls auch durch eine übergeordnete Stelle.

Abgesehen davon, dass es auch Lehrer gibt, die ihre pädagogische Kreativität nutzen, um Schülern auf erstaunlich originelle Weise beizustehen – wie die Rektorin, die einen Schüler, der ebenfalls keine Hausaufgaben schätzte und obendrein wochenlang seine Technikklasse schwänzte, kurzerhand auf seinen Wunsch in den Handarbeitsunterricht steckte und die Techniknote am Ende des Schuljahrs stillschweigend unter den Tisch fallen ließ.

Jedes Kind ist anders, sagt Uta Spiller. Und jedes Kind muss seinen eigenen Weg finden. Da hilft nur die Gelassenheit der Eltern … und die Zuversicht, dass die allermeisten Kinder irgendwann begreifen, dass Lernen wichtig ist für ihre persönliche Zukunft, und dass es wirklich Spaß machen kann. Manchmal sogar die Hausaufgaben.

Weitere Termine der Elternschule

Wer immer nur gibt – Umgang mit Stress: Stress begleitet uns überall und in allen Lebensphasen. Der Abend bietet den Rahmen, die eigenen Stressoren zu identifizieren und Ideen kennenzulernen, mit Stress gut zurechtzukommen. Und zwar am Montag, 14. Oktober, im Awo-Gemeinschaftsheim um 19.30 Uhr. Referent ist Daniel Gulden. Eintritt: zehn Euro (für Mitglieder der Tagesmüttervereine frei).

Große Forscher in Bewegung für (Groß-)Väter: Babys und Kleinkinder sind vom ersten Tag an aktiv, interessiert und erobern neugierig forschend ihre Welt. Eltern können mit einfachen, alltäglichen Dingen diese wichtige Entwicklung begleiten und unterstützen. In zwei Modulen werden Eltern von Babys zu Experten für ihr Kind (12-24 Monate alt). Termine: Dienstag, 12. November, 19.30 bis 21.15 Uhr, sowie Samstag, 16. November, 9.30 bis 11 Uhr, Referentin ist Susanne Bader. Eintritt: zehn Euro (für Mitglieder der Tagesmüttervereine frei).

Verbindliche Anmeldung über die Homepage der Tagesmütter Welzheimer Wald: https://tamue.de/elternschule.html