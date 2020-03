Welzheim/Kaisersbach Fahrschule Weller übergibt an Nachfolger

In positiver Erinnerung bleiben dem 64-Jährigen nette Gedichte und lobende Worte von seinen Schülerinnen und Schülern, zumal man natürlich den Menschen hinterm Lenkrad in den Fahrstunden besser kennenlerne. „Leider verliert dieser menschliche Aspekt heute immer mehr an Gewicht, einerseits aufgrund der neuen Prüfungsmodalitäten und andererseits ändern sich die Mädchen und Jungs im Vergleich zu den 80er oder 90er Jahren“, erzählt Weller.

Die praktische Fahrprüfung dauert ab 2021 nicht mehr nur 45 Minuten, sondern 60 Minuten. Und es wird vom Prüfer über ein Tablet ein Protokoll erstellt, in dem die Fehler und guten Dinge aufgelistet werden. „Am Ende entscheidet dann nicht mehr der Prüfer, ob ein Fahrschüler die Prüfung besteht, sondern das Protokoll. Außerdem soll es Tonbandaufnahmen geben, was zwischenmenschliche Gespräche, auch während einer Prüfung, nicht mehr zulässt. Diese komplette Digitalisierung ist nicht gut, daher bin ich froh, dass meine Zeit als Fahrschullehrer nun endet“, so Weller.

„Verkehrssicherheit ist nicht verhandelbar“

Ein weiteres Beispiel sei die neue Regel, dass man für Leichtkrafträder nur noch zehn Stunden in der Praxis und vier Theoriestunden abarbeiten müsse, um dann auf der Straße mit einem Leichtkraftrad fahren zu dürfen. „Das bedeutet, dass auch Schüler ohne Talent und ohne eine zusätzliche Prüfung in den Verkehr geschickt werden“, gibt Adem Akin zu Bedenken. „Verkehrssicherheit ist nicht verhandelbar. Diesen Grundsatz sollten sich manche Entscheidungsträger in den Kopf setzen und mit der Basis, also uns Fahrschullehrern, sprechen, ehe solle Entscheidungen getroffen werden“, meint Ulrich Weller.

Unterm Strich müsse doch allen klar sein, dass, egal wie lange ein Schüler für das Bestehen der Prüfungen benötigt, die Sicherheit an oberster Stelle stehe. Adem Akin übernimmt nun die Fahrschule Weller und bietet mit seinem Team den Führerschein in allen Klassen an. „Wir sind seit 2020 auch zertifiziert. Bei uns sind Aus- und Weiterbildungen für Berufskraftfahrer möglich.“