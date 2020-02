Welzheim/Kaisersbach Notrufsäule am Ebnisee sorgt für mehr Sicherheit

Im Rahmen eines Pilotprojektes installiert die Björn-Steiger-Stiftung zusammen mit der DLRG einhundert neuartige Notrufsäulen an Badeseen und Badestränden. Diese neu entwickelten Notrufsysteme verfügen über modernste Technik und sind annähernd wartungsfrei. So kann zum Beispiel bei größeren Stränden oder Uferpromenaden eine Ortung stattfinden. Ein weithin sichtbares Leuchtsignal alarmiert die Einsatzkräfte vor Ort schon vor Eingang des Notrufes in der Leitstelle. Des Weiteren können die Notrufsäulen mit einem AED-Gerät versehen werden.

Auch an Standorten, an denen die DLRG nur zeitweise Mitarbeiter einsetzt, oder auch an Badestränden (z.B. kleinere Badeseen), die bislang nicht rund um die Uhr von der DLRG betreut werden konnten, werden diese Notruftelefone installiert. Und hier ist der Ebnisee ins Spiel gekommen.