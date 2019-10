Welzheim Kirchplatz-Baustelle kommt gut voran

Viele Anwohner seien es übrigens nicht gewesen, für die ein Alternativ-Anschluss während der Bauphase geschaffen werden musste, berichtet Hägele. Zahlreiche Häuser an diesem Straßenabschnitt seien etwa rückseitig ans Wassernetz angeschlossen.

„Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“

Wenn der Anschluss erfolgt ist, kann auch die Straße wieder teilgeöffnet werden für jene Anwohner und Anlieger, die im Moment die Zufahrt über die Rienharzer Straße nutzen. Dort sind mittlerweile die Kübel entfernt worden, die während der testweisen dreimonatigen Sperrung die Durchfahrt blockierten. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Hägele, „vor allem, dass es dadurch viel ruhiger ist in der Straße.“ Ob nach dem Ende der Baumaßnahme die Durchfahrt zur Schorndorfer Straße wieder geöffnet wird, ist noch nicht geklärt. Die entsprechende Gemeinderatsentscheidung steht noch aus.

Im Winter werden sich die Bautätigkeiten ohnehin erst einmal auf den Kirchplatz und die Westseite der Straße konzentrieren – „aus Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft“. Auf dieser Seite gibt es nämlich keine Läden. „Da tut’s nicht weh, wenn der Wintereinbruch kommt und die Baustelle ruhen muss“, sagt Hägele.

Gebaut wird zunächst die Freitreppe – bis zu jener Stelle, an der jetzt die Mauer zum Spielplatz steht. Ob dieser künftig auf die Nordseite verlegt oder südlich der Gallus-Kirche saniert wird, auch darüber muss erst noch der Gemeinderat entscheiden.

Bis zu den Heimattagen soll die Straße komplett fertig sein

Im Anschluss an die Freitreppe ist dann die Bushaltestelle am Kirchplatz an der Reihe, zusammen mit den zu verlegenden Einfassungen und dem zu erneuernden Pflasterbelag. Ausgeführt werde dieser wie in der Wilhelmstraße: barrierearm mit niedrigem Bordstein. Erst wenn die Westseite beendet ist, werden die Arbeiten auf der Ostseite beginnen. Aller Voraussicht nach wird dies aber erst im Frühjahr erfolgen.

Die Bauarbeiten werden sich insgesamt also noch bis in den Sommer ziehen. Erklärtes Ziel der Verwaltung ist es, bis zu den Heimattagen komplett fertig zu sein. Diese werden im Fünf-Jahres-Rhythmus gefeiert und beginnen am 24. Juli 2020.