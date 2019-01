Welzheim Kirchplatz rückt in den Mittelpunkt

An diesem Abend stellt die Stadtverwaltung den Gestaltungsvorschlag für die Sanierung und Umgestaltung des zweiten Teils der Wilhelmstraße sowie des östlichen Kirchplatzes vor - Freitreppe, Parkplätze, Spielplatz und die Zufahrt zur Rienharzer Straße sind dort die Stichworte.

„Wir sind gespannt auf viele gute Vorschläge und Ideen, die eine solche Planung möglicherweise noch runder und besser machen. In der Innenstadt gilt aber natürlich wie immer: Kontroverses ist zu erwarten, weil sich alle mit diesem Ort identifizieren, viele Funktionen zusammenkommen und jeder eine Meinung hat“, so Bürgermeister Bernlöhr zu diesem Thema beim Neujahrsempfang des Handels- und Gewerbevereins in der Eugen-Hohly-Halle.

Stadt hat jetzt mehr Gestaltungsmöglichkeiten

Nach der erfolgten Sanierung der oberen Wilhelmstraße will die Stadt nun den zweiten Teil, die Sanierung der Wilhelmstraße im Bereich ab der Post südlich bis zur Eisdiele, in Angriff nehmen. Seitdem dieser Bereich Gemeindestraße ist, bieten sich viel größere Gestaltungsmöglichkeiten.

Wesentliche Inhalte des Gestaltungsvorschlags sind: Die Straße ist wie bisher befahrbar, der motorisierte Verkehr ordnet sich aber durch die Platz- und Oberflächengestaltung stärker als bisher unter. Eine Freitreppe nordöstlich der Mediathek stärkt die Verbindung über die Straße hinweg; der Spielplatz nördlich der Mediathek wird auf die Nordseite der Gallus-Kirche verlegt und attraktiver gestaltet; die Zufahrtsmöglichkeit vom Kirchplatz in die Rienharzer Straße entfällt; die Zahl der öffentlichen Stellplätze bleibt insgesamt konstant.

Die Stadtverwaltung lädt ein, den Planentwurf sowie seine Vor- und Nachteile zu diskutieren. Planung sei immer ein offener Prozess, deshalb seien die Anregungen wertvolle Grundlage für eine Entscheidung des Gemeinderats über die tatsächliche Ausführung.

Anregungen können auch schriftlich eingereicht werden

Selbstverständlich könnten zusätzlich oder statt einer mündlichen Äußerung auch schriftliche Anregungen vorgetragen werden. Bisher abgegebene Stellungnahmen werden berücksichtigt, versichert die Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang.