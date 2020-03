Welzheim.

Am Ortsrand von Welzheim war die Kriminalpolizei am Donnerstagabend (05.03.) im Einsatz. Weitere Informationen gibt die Polizei momentan nicht - aus "ermittlungstaktischen Gründen", so ein Polizeisprecher. Gegen 19 Uhr rückten zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Welzheim mit drei Fahrzeugen an, berichtet Kommandant Andreas Schneider. Sie seien gerufen worden, um ein Feld an der Rudersberger Straße in Richtung Laufenmühle auszuleuchten. Dort habe die Kriminalpolizei Spuren gesichert, so Schneider. Um 23 Uhr verließen die Feuerwehrleute den Einsatzort.