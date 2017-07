Welzheim Mehr Busse im Welzheimer Wald

Zum 1. August 2017 geht das Linienbündel 6 - Wieslauftal/Welzheimer Wald - in Betrieb. Es ist das erste Linienbündel im Rems-Murr-Kreis, das nach den neuen Regularien der EU ausgeschrieben wurde. Das Bündel 6 umfasst die Linien 228, 229, 230, 250, 251, 257, 258, 259, 263, 265, 266, 268 und 269.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern ab August einen deutlich attraktiveren Busverkehr bieten können. Dafür hat die Kreisverwaltung gemeinsam mit den Kommunen die Neuvergabe genutzt“, sagte Dr. Richard Sigel, Landrat des Rems-Murr-Kreises. Die Busse der 13 in diesem Bündel zusammengefassten Linien werden pro Jahr rund eine Million Kilometer zurücklegen, das sind knapp 170 000 Fahrplankilometer mehr als bisher. Ebenso hat die Kreisverwaltung für die Nebenzeiten ein Ruftaxiangebot ausgeschrieben. „Eine pragmatische Ergänzung des Busangebots, das unseren Bürgerinnen und Bürgern auch in den Abend- und Nachtstunden ein günstiges Mobilitätsangebot macht“, sagte Dr. Sigel.

Fünf fabrikneue Linienbusse mit schadstoffarmem Antrieb

Nach der Veröffentlichung der Ausschreibung am 17. August 2016 hatten sich bis zur Abgabefrist am 21. Oktober 2016 vier Verkehrsunternehmen beworben. Der Zuschlag des Rems-Murr-Kreises ging an die Firma Dannenmann mit Betriebssitz in Weinstadt, die schon seit Jahrzehnten in der Region als mittelständisches Unternehmen bekannt ist.

Einige Busunternehmen aus der Umgebung, die bislang im Welzheimer Wald gefahren sind, werden auch künftig - im Auftrag der Firma Dannenmann - präsent sein. „Wir haben für den Betrieb des Linienbündels 6 fünf fabrikneue Linienbusse der neuesten Generation mit besonders schadstoffarmem Antrieb beschafft. Die lokalen Busunternehmen vor Ort, die in unserem Auftrag einige Verkehre im Welzheimer Wald übernehmen, haben ihre Flotten für die anstehende Inbetriebnahme ebenfalls modernisiert“, sagte Eberhard Dannenmann, Geschäftsführer von Dannenmann Busreisen & Linienverkehr.

13 Linienbündel mit rund acht Millionen Fahrplankilometern im Kreis

Seit 2009 ist die EU-Verordnung Nr. 1370/2007 in Kraft. Sie gibt vor, dass alle Buslinien, die öffentlich gefördert werden, nach bestimmten Vergabevorschriften ausgeschrieben werden müssen. Die Übergangszeit dafür endet 2019. Das heißt, bis Dezember 2019 müssen alle Linien im Wettbewerb vergeben sein. Im Rems-Murr-Kreis sind es insgesamt 13 Linienbündel mit insgesamt circa acht Millionen Fahrplankilometern Leistung pro Jahr.

Stadt Welzheim investiert 50 000 Euro im Jahr

„Für die Fahrgäste geht die Rechnung auf. Die Stadt bessert das Basisangebot des Kreises mit 50 000 Euro Eigenmitteln pro Jahr auf. Wir haben die Ausschreibung aber nicht zum Sparen genutzt, sondern erreichen zu gleichen Kosten nun deutliche Verbesserungen: Zusätzliche Fahrten am Wochenende, engere Takte, mehr Kilometer, vor allem von und nach Welzheim auf den Linien 263 und 228“, sagte der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr.

Das Linienbündel auf dem Wald ist betrieblich durchaus anspruchsvoll. Mit einem regionalen Konzessionär und seinen lokalen Partnern sind die Beteiligten, wie sie betonen, aber zuversichtlich, dass auch im Betrieb weiterhin eine hohe Qualität erreicht werden könne.

Linie zwischen Alfdorf und Lorch wurde aufgestockt

Besonders die Busverbindung zwischen der Welzheimer-Wald-Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis und der Stadt Lorch im Ostalbkreis, auf der künftig die Linie 268 unterwegs ist, wurde aufgewertet: An allen Tagen (Schultage, Ferientage sowie an Sams-, Sonn- und Feiertagen) werden die Fahrten dieser Linie stark aufgestockt. Damit wird die Verbesserung der Verbindung, die mit der Tarifintegration von Lorch im Jahr 2014 ihren Anfang genommen hatte, nun mit einem regelmäßigen und ausgeweiteten Fahrplan fortgesetzt.

Deutlich bessere Anbindung von Kaisersbach nach Schorndorf

Darüber hinaus erhält Kaisersbach eine deutlich bessere Anbindung in Richtung Schorndorf: Unter der Woche gibt es vor allem mehr umsteigefreie Verbindungen in die Daimlerstadt. Am Wochenende wird der Fahrplan dieser Linie deutlich ausgeweitet.

Außerdem wird mit dem „Ferienflitzer“ ein neues Angebot geschaffen, mit dem viele kleine Ortschaften erstmals ein Angebot an Ferientagen erhalten.

Mehr Fahrten von Welzheim nach Schorndorf

Auch die Linie 263 - die schnelle Verbindung von Welzheim nach Schorndorf - wird mit mehr Fahrten ausgestattet. Durch den neuen Fahrplan können sich Fahrgäste aus Welzheim oftmals den längeren Weg über Rudersberg sparen.