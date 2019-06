Welzheim Millionenbetrag fürs Limes-Gymnasium

In der Aula und dem Musiksaal ist eine grundlegende Sanierung geplant. Der Bodenbelag soll erneuert, die Wände und Decken sollen gestrichen und die haustechnische Installation soll erneuert werden. Zudem müssen die Wandbeläge und die Antriebstechnik der Hubwand erneuert werden.

Fünf Klassenzimmer im Erdgeschoss sollen ebenfalls grundlegend saniert werden. Trockenbauwände sollen zurückgebaut und komplett erneut werden. Zudem sollen der Bodenbelag und die Elektroinstallationen erneuert und die Wände und Decken gestrichen werden.

Medienversorgungssystem wird an der Decke montiert

Aus Brandschutz- und organisatorischen Gründen macht es Sinn, die beiden bisher getrennten Biologievorbereitungsräume zusammenzulegen. Auch hier ist eine grundlegende Sanierung geplant einschließlich Erneuerung des Mobiliars. Eine grundlegende Sanierung steht ebenfalls in den Physiksälen einschließlich der Vorbereitungsräume an. Zudem wird analog zu den Chemieräumen und den NWT-Räumen der Kastell-Realschule ein Medienversorgungssystem an der Decke montiert.

Nach Abschluss der Sanierung sind nicht nur am Limes-Gymnasium, sondern im gesamten Schulzentrum mit Ausnahme des Biologiesaals in der Kastell-Realschule alle naturwissenschaftlichen Fachräume wieder in einem zeitgemäßen und guten baulichen Zustand, betont die Stadtverwaltung. Die Ausgaben sollen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 finanziert werden.