Welzheim Mission 300: Steffi ist am Ziel

Welzheim.

Nach dem wetterbedingt schwierigen Start am Sonntag, Rückschlägen mit der Technik und einer erzwungenen Streckenänderung am Montag war Steffi Saul die folgenden Tage wieder voll auf Kurs. Mit 20 Kilogramm schwerer Feuerwehrmontur hat die 35-Jährige rund 300 Kilometer für an Blutkrebs erkrankte Kinder hinter sich gebracht.