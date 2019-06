Welzheim Niko Kappel schafft neuen Weltrekord

Im November findet die Weltmeisterschaft der Para-Leichtathleten in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Doch schon fünf Monate vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt befindet sich der Paralympicsieger von 2016, Niko Kappel, "in Bestform", wie es in einer Mitteilung des Sportmanagers Dmitry Zimmermann heißt.

Kappel hatte bereits am vergangenen Wochenende mit 14,01 Meter eine Weltklasseleistung gezeigt hat. Nun toppte er seine Leistung bei den Werfertagen in Halle / Saale nochmals. Der kleinwüchsige Sportler des VfL Sindelfingen holte sich damit den Weltrekord von seinem Dauerrivalen Bartosz Tyszkowski zurück, der die Weltbestleistung bislang mit 14.04 Meter innehatte.

Niko Kappel nach seinem Erfolg am Samstag: „Ich bin mega happy über den neuen Weltrekord. Zu diesem Zeitpunkt der Saison hätte ich das nie erwartet, aber ich habe heute von Beginn an gespürt, dass heute etwas gehen kann. Die Stimmung und die Bedingungen waren hervorragend, und es ist immer eine besondere Motivation, gemeinsam mit den olympischen Athleten in einem Wettkampf zu starten. Ich bin sehr gespannt, was diese Saison noch bringen wird, auf jeden Fall fühle ich mich hervorragend.“