Welzheim Noel flötet sich beim "Supertalent" direkt ins Finale

Dieter Bohlen glaubt an das Talent von Noel: "Das ist genau das, was wir hier suchen und deshalb …", dann machte er es spannend - Noel hielt sich vor Spannung die Hand vor den Mund. Bohlen drückte den "Goldenen Buzzer" und schickte das junge Ausnahmetalent direkt ins Finale der Talentshow.

Der zweite Kandidat aus dem Rems-Murr-Kreis ist Adrian Guggemos. Auch er konnte die Stimmen der drei Juroren für sich gewinnen. Damit ist der 24-Jährige Schorndorfer in der nächsten Runde und muss sich in den weiteren Shows beweisen.

Das Supertalent

„Das Supertalent“ ist der größte mediale Talentwettbewerb in Deutschland. In insgesamt 14 Folgen, ausgestrahlt jeweils samstags um 20.15 Uhr auf RTL, treten die unterschiedlichsten Künstler an und wetteifern, einer der sechs Finalisten in der Live-Show am 16. Dezember zu werden und den Titel zu gewinnen. In den letzten zehn Jahren gewannen unter anderem ein Hartz-IV-Empfänger mit Mundharmonika, ein ecuadorianischer Panflötist, ein Jack-Russel-Terrier und ein Border-Collie.

Kleiner Vorteil für Noel: Überproportional häufig entschied ein Sänger oder Musiker das Zuschauervoting am Schluss für sich. Acht von zehn Supertalent-Titeln gingen bislang an musikalische Darbietungen.