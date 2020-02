Welzheim Saisonstart im Erfahrungsfeld der Sinne "Eins+Alles"

„Das Wichtigste ist, dass wir nicht aufhören, uns zu wundern“

Zwischen Aktionsplatz und Dunkelgang, Tieroase und Wunderweg können Gäste unterwegs sein und ausprobieren, wonach ihnen der Sinn steht. Wie wäre es mit einem Besuch bei den Bremer Stadtmusikanten – gleich am Eingang des Erfahrungsfeldes? Oder finden Sie eine Antwort darauf, weshalb Charlie Chaplin in der Galerie der Menschenfreunde zu finden ist! Für einen Besuch – gleich ob auf eigene Faust oder vorab gebucht, gilt immer: „Das Wichtigste ist, dass wir nicht aufhören, uns zu wundern.“

Natürlich lässt sich „Eins+Alles“ auf eigene Faust erkunden. Mit dem einmaligen Eintritt kann man dabei alles ausprobieren, wonach einem gerade der Sinn steht. Für alle großen und kleinen Entdecker gibt es zusätzlich an Sonn-, Feier- und Ferientagen in der Hochsaison (besonderer Eintrittspreis) ein buntes Aktionsprogramm, das spontan und ohne zusätzlichen Beitrag besucht werden kann: Meist sind das mindestens drei offene Programme.

Ab April täglich geöffnet

Die aktuellen Angebote und Zeiten stehen vor Ort an der großen Tafel am Aktionshaus. Wer es lieber etwas ruhiger und etwas günstiger mag, kommt unter der Woche. „Eins+Alles“ ist im März montags geschlossen. Ab April bis 1. November ist dann täglich geöffnet.

Bei Programmen für Gruppen (nach Voranmeldung) verzichten die Erfahrungsfeld-Macher bewusst auf den Begriff „Führung“. „Wir möchten Raum für Erfahrungen ermöglichen“, beschreibt Philipp Einhäuser, Leiter des Erfahrungsfeldes, deren Intention, „dabei bleiben unsere Erlebnispädagogen stets im Hintergrund, begleiten mit dezenten Denkanstößen und führen an besondere Orte. Denn wirklich auskosten können Erfahrungsfeld-Gäste ihre Wahrnehmungen nur in eigener Aktivität.“

Viele unterschiedliche Geschwindigkeiten erkunden

Neu ist zum Beispiel das Programm „Zeit und Zeitenlauf“. Dabei erkunden Gäste die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Zeit und werden mal als ihr Gestalter aktiv, mal als Subjekt in ihrem Fluss mitgetragen. Man nimmt an abgelegenen Stellen im Wald wahr, wie Zeit und Zeitenlauf einen selbst und unser Gegenüber verändern.

14 verschiedene, individuell buchbare Kindergeburtstags-Programme wie Bogenbau oder Naturparfüm-Werkstatt lassen die Herzen der kleinen und großen Gäste höher schlagen.

Selbstverständlich wird es zu Beginn der Sommerferien wieder das beliebte Wildnis-Camp für Kinder in Kooperation mit Wildnis-Wissen und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald geben.

Auch das Café-Restaurant Molina und die hauseigene Bio-Kaffeerösterei auf dem Gelände sind wieder geöffnet. So steht einer liebevoll zubereiteten Stärkung nach vielen spielerischen Erfahrungen im „Eins+Alles“ nichts im Wege.

Mit einem Moment der Geschichte des Ortes Laufenmühle befasst sich eine neue Station namens „Gruppe 47“. In einem kleinen Pavillon gleich neben dem Café-Restaurant Molina erinnert die Einrichtung an die Zusammenkunft der Literatengruppe im Oktober 1951 und ihr Bemühen um einen literarischen Neuanfang nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

100 000 Gäste kommen pro Jahr zu „Eins+Alles“ in die Laufenmühle

„Eins+Alles“ wird von der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e. V. als Werkstatt für behinderte Menschen betrieben und versteht sich als Inklusionsprojekt. Ungefähr 100 000 Gäste pro Jahr lassen sich mit dem Besuch des Erfahrungsfeldes spielerisch darauf ein, zu erkunden, wozu die eigenen Sinne in der Lage sind. In den verschiedenen Bereichen des Erfahrungsfeldes konnten zahlreiche Arbeitsplätze für behinderte Menschen entstehen: Im Café-Restaurant Molina unterstützen Bewohner tatkräftig das Servicepersonal, im Aktionshaus und in der Tieroase helfen sie bei der Betreuung der Gäste und pflegen in Waldwerkstatt und im Gartenbau die Außenanlagen und ergänzen diese durch attraktive Stationen. Auch in der Kaffeerösterei „Rösterei Laufenmühle“ lassen betreute Menschen die Gäste das schonende, handwerkliche Rösten hochwertiger Bio-Arabica-Bohnen erleben und verraten Wissenswertes zu geschmacklichen Feinheiten der hier veredelten Bio-Kaffees.

Tipp: In dem Film „Be together“ von Philip Fricker – zu finden auf dem Youtube-Kanal des Erfahrungsfeldes – gibt es ein inspirierendes Kapitel zu Zeit, erzählt aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung, die dort leben und arbeiten!

Termine zum Vormerken für das Jahr 2020 bei „Eins+Alles“

Vernissage-Rundgang: Neue Land-Art-Stationen am 26. April – Präsentation neuer Land-Art-Objekte, die in Zusammenarbeit mit Künstlern der Edith-Maryon-Kunstschule Freiburg und angeleitet von Hansjörg Palm in den Wochen davor entstanden sind.

Wildnis-Camp 3. bis 7. August und 10. bis 14. August – Sommerferien-Camp ohne Übernachtung für Kinder von 7 bis 12 Jahren, wochenweise buchbar.

Aromatag 19. September – verschiedene Aktionen rund um Aromen und ätherische Öle, wie die duftende Märchenerzählung, eine kleine Naturparfüm-Werkstatt und vieles mehr überraschen den ganzen Tag über.

Kunst-Sinn-Festival: 17. bis 18. Oktober – zwei intensive Tage voller Kunst, Kultur und Musik. Mit Tierbegegnungen, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten.

Alle Termine gibt es im Kalender unter www.eins-und-alles.de und im gedruckten Jahresprogramm. Weitere Infos unter 0 71 82/80 07-77 oder erfahrungsfeld@laufenmuehle.de und unter www.biokaffeemitsinn.de.