Welzheim Sauberes Wasser für die Gesundheit

Eine Übertragung des Krankheitserregers Corona über die öffentliche Trinkwasserversorgung ist nach aktuellem Kenntnisstand unwahrscheinlich. Wie das Umweltbundesamt bestätigt, ist Trinkwasser, das „unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gewonnen, aufbereitet und verteilt“ wird, „sehr gut gegen alle Viren, einschließlich Coronaviren, geschützt“.

Die Menzlesmühle verfügt beim Eigenwasser über kurze Wege und Zeiten beim Transport. Die Desinfektion kann deshalb an der Untergrenze betrieben werden. Eine Wasseraufbereitung ist beim weichen Wasser aus dem Stubensandstein nicht erforderlich. Die gute Wasserqualität ist auch auf die Gewinnung aus gut abgeschirmten Tiefbrunnen zurückzuführen, denen ein hoher Anteil Tiefenwasser entnommen wird. Die Quellen haben ein Einzugsgebiet mit einer sehr intakten Umwelt, die umfassende Speicher- und Filterfunktionen hat.

600 000 Menschen leiden

„Der Zugang zu sauberem Wasser ist eines der wichtigsten Menschenrechte“, erklärt Klaus Stieglitz, Menschenrechtsvorstand von Hoffnungszeichen, anlässlich des Weltwassertages. „Regierungen weltweit tragen die Verantwortung dafür, dass das menschliche Grundbedürfnis nach sauberem Wasser gestillt wird.“ Für einen großen Teil der Menschheit ist das aber immer noch nicht selbstverständlich. Laut den Vereinten Nationen haben mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser.

„In der Wasserfrage kommen Regierungen oft nicht ihrer Verantwortung nach“, so Klaus Stieglitz. „Ein extremes Beispiel ist der Südsudan. Dort ist die Regierung, die am Tropf der Ölindustrie hängt, offenbar mehr darauf bedacht, die Interessen der Ölmagnaten zu bedienen, als für sauberes Trinkwasser für die eigene Bevölkerung zu sorgen: Die Erdölindustrie kann dort praktisch unbehelligt von staatlicher Kontrolle schalten und walten. Umweltstandards werden unterlaufen, und über Jahre gelangen hochgiftige Chemikalien in das Grundwasser.“

Darunter leiden 600 000 Menschen. Ihre Möglichkeiten, Zugang zu sauberem Wasser zu erhalten, sind gering. Das hat der südsudanesische Menschenrechtsaktivist und Journalist Joseph Oduha selbst erfahren, der im Südsudan verfolgt wurde und seine Heimat verlassen musste: „Im Südsudan sterben Menschen, weil sie stark verschmutztes Wasser trinken müssen, besonders im Norden des Landes, wo am meisten Verunreinigungen durch die Ölindustrie registriert werden. Dort werden das Wasser und die gesamte Umwelt vergiftet. Das Leben von Hunderttausenden Menschen ist in Gefahr.“

Drei Investitionsvorhaben haben im Februar begonnen

In Europa und in Deutschland steht die Trinkwasserversorgung auf festen Füßen. Doch muss jedes Jahr ins Netz und in die Verbesserung der Anlagen investiert werden. Mitte Februar 2020 hat im Bereich des Zweckverbandes Wasserversorgung Menzlesmühle die Leitungserneuerung für drei Abschnitte begonnen.

Zwischen den Alfdorfer Ortsteilen Höldis und Brend wird auf etwa 720 Meter Länge eine neue Wasserleitung verlegt. Nach Herstellung der Rohrverbindungen dauert die Verlegung im Pflugverfahren rund einen Tag. Danach werden in offener Bauweise über rund 170 Meter die endseitigen Anbindungen hergestellt. Bis zur Inbetriebnahme sind rund acht Wochen veranschlagt.

Zwischen Welzheim-Breitenfürst und dem Birkachhof liegen die Rohre seit Mitte Februar aus. Hier sind es knapp 700 Meter Wasserleitung, die im Pflugverfahren eingebracht werden. Im Anschluss folgen bei Breitenfürst und im Birkachhof Grabarbeiten für die Verlegung in offener Bauweise.

Für die Arbeiten sind rund drei Wochen veranschlagt

In beiden Abschnitten werden im Auftrag der Gemeinde Alfdorf beziehungsweise der Stadt Welzheim Leerrohre für den Glasfasereinzug kostengünstig mitverlegt. Für die Pflugverlegung werden besondere Rohre verwendet, so verfügt das Wasserleitungsrohr über einen extra Schutzmantel.

Die Verbindung zwischen Alfdorf-Rienharz und Mannholz wird im Relining-Verfahren erneuert. Bereits begonnen wurde mit den Vorbereitungen für den Einzug. Die Bestandsleitung wurde gereinigt und mit einer Kamera zur endgültigen Feststellung der Eignung für den Rohreinzug befahren. Punktuell werden Aufgrabungen vorgenommen für den Einzug des zu einem U-Profil gefalteten Rohres.

Nach Einzug wird das Rohr mit Dampf erhitzt, wodurch es die ursprüngliche runde Form einnimmt. Für die Arbeiten sind rund drei Wochen veranschlagt. Erneuert werden mit diesem Verfahren rund 1700 Meter zwischen Mannholz und Rienharz und im Anschluss rund 700 Meter zwischen Welzheim Birkachhof und Alfdorf-Haghof.

Bei Arbeiten an Wasserleitungen lassen sich trotz intensiver Spülungen Trübungen als Folge von Ablösungen oder Lufteinschlüssen nicht vermeiden. Solche Trübungen sind unbedenklich und nur vorübergehend.

Alle Investitionen sollten bis Ende Mai abgeschlossen sein.