Welzheim/Schwäbisch Gmünd 19-jährige Welzheimerin stellt außergewöhnlichen Schmuck her

Eine Metapher für Depressionen, menschliche Individualität, falsche Masken, aber auch ungetrübten Optimismus sollte ihre Brosche werden. Diese Themen würden in unserer Gesellschaft leider oft unter den Teppich gekehrt, findet die Welzheimerin. Was zähle, seien vielmehr Leistung, Materielles oder Äußerlichkeiten. Wer Schwäche zeige oder nicht in die Norm passe, bleibe da allzu oft zurück.

Für sie liegt nahe, dass viele sich deshalb hinter einer perfekt wirkenden Fassade verstecken. Erst, wer einen Menschen genauer kennenlerne, sehe und wisse, was wirklich in ihm vorgeht.

"Auch der Mensch ist ja etwas Zufälliges"

Mit diesen Gedanken begann sie ihre Recherche, begab sich auf die Suche nach einer Ausdrucksform – und fand sie schließlich durch Zufall. „Auch der Mensch ist ja etwas Zufälliges“, sagt sie. Waibel warf Bonbons und Süßigkeiten auf ein Stück Papier und zeichnete um sie herum.

Sie ergänzte diese Form um ein rundes Mandala, womit sie eine Maske symbolisieren wollte. Für das Zentrum des Schmuckstücks wählte sie bewusst einen Rosenquarz voller Makel. Der Edelstein hat Risse und ist von eher dreckiger, milchiger Farbe. Den versteckte sie dann hinter der silbernen Maske, „so wie ein Mensch sich hinter einer Maske versteckt“. Deshalb wirke der Stein nur auf den ersten Blick perfekt, auch weil die Maske der äußeren Form der Brosche nicht perfekt angepasst werden kann, vielmehr zufällig und individuell sei.

Die Brosche erzählt deshalb etwas über das Leben. Denn auch die Individualität der Menschen wolle sich eigentlich nicht an Normen anpassen, sagt sie. Wer versuche, sein wahres Ich zu verstecken, falle früher oder später aus der Rolle, werde unglücklich. Und versuche dann meist genau das: wieder in seine Rolle zu finden.

Was zu den Texten auf der Rückseite der Brosche führt, für die Waibel zwei Musikstücke zitiert: das lebensbejahende „Don’t stop me now“ von Queen sowie das melancholisch-intime „Sick of losing Soulmates“ von Dodie Clark. Die Texte erzählen auf der einen Seite von einer tollen Zeit, die man miteinander hat, aber auch davon, dass ein nach außen hin tapfer wirkendes Gesicht die Wahrheit oftmals nur verberge.

„In so ein Design gehen mehr Gedanken hinein, als man denkt“, sagt Waibel. Und verweist auf eine mehrere Dutzend Seiten umfassende Mappe für ein Schmuckstück, an dem sie gerade arbeitet. Dafür suchte sie nach Plätzen, die sie geprägt haben – reale wie virtuelle. Aus den Bildern, die etwa ein Lagerfeuer zeigen (Waibel ist Pfadfinderin) oder den Hintergrund eines Computerspiels (womit sie sich in ihrer Freizeit auch ab und an beschäftigt), hat sie Formen und Muster ausgesucht, aneinandergereiht und zur Vorlage für ein Armband gemacht.

Ihre nächsten Ziele: Gesellenbrief und ein Design-Studium in München

Viel Hirnschmalz und Kreativität steckt sie in ihre Arbeit. Waibel ist im zweiten von drei Ausbildungsjahren. Im Anschluss möchte sie einen Gesellenbrief machen und dafür ein Jahr in einen Betrieb gehen. Erst dann will sie ein Design-Studium in München aufnehmen. Das hätte sie bereits nach dem Abitur machen können, doch ganz bewusst hat sich die Welzheimerin dazu entschieden, zunächst die Praxis zu lernen – und es nicht bereut. Denn „wir entwerfen oft unglaublich komplizierte Sachen und müssen nachher fluchen in der Werkstatt“. Soll heißen: Nur wer die Tücken der Umsetzung kennt, kann am Ende auch gute und praktikable Designs entwerfen.

In Schwäbisch Gmünd hat sie dazu die Möglichkeit unter besonders guten Bedingungen. In ihrer Klasse sind nur vier weitere Auszubildende. Sie verbringt viel Zeit in der Werkstatt, hat aber auch zweimal in der Woche Theorie-Unterricht.

Bei der dreijährigen Ausbildung zum Designer im Bereich Schmuck und Gerät arbeitet sie nicht nur an Broschen oder Armbändern, die Welzheimerin lernt auch, wie Löffel oder Schalen hergestellt werden.

Und sie ist dabei nicht, wie sich vielleicht vermuten ließe, alleine unter Frauen. Waibel hat auch eine recht beträchtliche Anzahl an männlichen Azubi-Kollegen.

Voraussetzungen für die Aufnahme in das Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät ist der mittlere Bildungsabschluss. Im Vorfeld muss zum Anmeldeformular eine Mappe mit fünf selbstgefertigten Zeichnungen eingereicht werden. Zusätzlich findet ein Aufnahmetest statt. Anmeldeschluss ist der 1. März 2020.