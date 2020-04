Welzheim Schwierige Verkehrssituation an der Laufenmühle

Wir sehen hier eine Gefahrenstelle, weshalb auch vor Ort bereits seit vielen Jahren das Gefahrenzeichen „Achtung Fußgänger“ sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern (anstatt der „normalen“ 100 Stundenkilometern außerorts) angeordnet wurden.

Was spricht gegen Tempo 30, eine Ampel oder andere Lösungen an dieser Stelle?

Die Stelle liegt außerorts an einer Landesstraße. Eine Landesstraße ist Teil eines überregionalen Verkehrsnetzes und soll die Möglichkeit eines Durchgangsverkehrs ermöglichen. Außerorts gilt Tempo 100. Beschränkungen hiervon aufgrund einer örtlichen Gefahrenlage kommen daher nur eingeschränkt in Betracht. Die Reduzierung auf Tempo 50 an der besagten Stelle ist daher bereits großzügig ausgelegt worden. Eine Ampel müsste vom Straßenbaulastträger getragen und finanziert werden - das ist in diesem Fall das Land Baden-Württemberg.

Gab es schon Gespräche und warum haben diese bis jetzt nichts ergeben?

Im Zuge von örtlichen Straßenverkehrsschauen wurde das Thema unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden bereits mehrfach behandelt. Die oben aufgeführten Maßnahmen sind Ergebnis dieser Gespräche. Das Thema kann gerne erneut bei einer nächsten Verkehrsschau behandelt werden.