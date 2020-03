Welzheim Solidarität in Form von Gutscheinen

Am Donnerstag ging Thomas Barth zur Volksbank nach Welzheim, um 5000 Euro abzuheben. 2000 Euro sollten in Gutscheine beim Aldi in Welzheim eingelöst werden. 100 Stück im Wert von je 20 Euro. „Ich bekam aber in Welzheim kein Geld, denn es hieß, ich sei kein Kunde. Ich dachte immer, dass man als Volksbank-Kunde, auch wenn man bei der Volksbank Backnang registriert ist, im Volksbankenverbund Geld abheben kann. In Murrhardt bekam ich dann das Geld und holte die Gutscheine beim Aldi“, so der heute 76-Jährige. Um sich in seinem Alter zu schützen, trägt er einen Mundschutz: „Man wird von vielen wie ein Alien angeschaut. Das verstehe ich nicht“, sagt Barth. Mit dieser Aktion möchte er ein Multiplikator für andere sein.

„Wenn jeder etwas Hilfe leistet, und zwar jetzt, nicht erst in acht Wochen, dann kann unsere Gesellschaft einigermaßen gut durch die Zeit des Coronavirus kommen“, so Thomas Barth. Jeder, der zum Beispiel 10 000 Euro verspart habe, könne doch 1000 Euro investieren. Am besten in soziale Projekte vor Ort, „dann gibt es sogar noch eine Spendenbescheinigung“, sagt Barth.

Die Aktion von Thomas Barth ist beispielhaft und einzigartig

Karl-Heinz Lindauer von der Welzheimer Tafel ist von dieser Idee, 100 Aldi-Gutscheine zu spenden, sehr erfreut und erklärt: „Für uns ist Thomas Barth schon seit vielen Jahren ein wichtiger Partner. Seine Aktion ist beispielhaft und einzigartig. Wir würden uns über weitere Spenden von anderen Menschen freuen.“ Mehr als 40 Personen kommen normalerweise täglich zur Welzheimer Tafel, um einzukaufen. „Wir dürften als Lebensmittelversorger offen haben, aber unsere Mitarbeiter haben ein Durchschnittsalter von 70 Jahren und es wäre unverantwortlich, in der Zeit der Corona-Pandemie die Tafel zu öffnen“, äußert sich der Tafelleiter Karl-Heinz Lindauer.

Alle 100 Aldi-Gutscheine werden nun verteilt, jedoch einzeln und so, dass sich keine Gruppen treffen müssen. „Wir können dank der Spende von Thomas Barth allen Tafelbesuchern etwas Gutes tun“, so der Tafelleiter. Wer der Welzheimer Tafel helfen möchte, kann sich per E-Mail an Karl-Heinz Lindauer und sein Team wenden: Die E-Mail lautet tafel-welzheim@web.de.