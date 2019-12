Welzheim Stadt befürwortet neue Windkraft-Standorte

Am überzeugendsten sind für die Initiatoren der Anlage der Marke Fuhrländer die Erträge. Seit mittlerweile 15 Jahren produziert das Windrad zuverlässig Strom: rund 800 000 Kilowattstunden jährlich – so viel also, wie 250 Haushalte im Schnitt verbrauchen. Weder hat es in dieser Zeit Beschwerden wegen Infraschall gegeben noch sind nach Angaben von Bürgerwind Rotmilane (die in der nahen Umgebung nisten) an den Rotoren verendet. Und erst recht kann keine Rede davon sein, dass es sich hier im angeblich so windschwachen Ländle um keine rentable Form der Stromerzeugung handelt. Hätte man die Vorreiter von Bürgerwind damals machen lassen wie geplant, wäre die Anlage mit einer Höhe von 100 Metern gebaut worden, so hätte damit noch mehr Strom produziert werden können. 30 Prozent, um genau zu sein. Doch die zuständige Mitarbeiterin des Landratsamts hat das als „Monsteranlage“ abgelehnt.

Ohnehin wurde Bürgerwind in den Anfangsjahren viel Wind ins Gesicht geblasen. Nur mit Hilfe eines Anwalts hat die Anlage überhaupt eine Genehmigung erhalten.

Rund 30 Jahre beträgt realistischerweise die Lebensdauer eines Windrads. Die Fuhrländer FL 1000 in Welzheim hat also demnächst ihre Lebensmitte erreicht. Ob in 15 Jahren ein Ersatz kommen wird, ist derzeit mehr als fraglich.