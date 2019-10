Welzheim Stadt plant Sporthalle fürs Lindenquartier

Welzheim. Für den Schul- und Vereinssport stehen in Welzheim mehrere Hallen zur Verfügung. Dennoch übersteigt der Bedarf die Möglichkeiten der bestehenden Gebäude. So lautet das Ergebnis einer Untersuchung der Verwaltung. Der Welzheimer Gemeinderat hat deshalb beschlossen, in die Planung für das Lindenquartier eine zusätzliche Sporthalle aufzunehmen.