Welzheim Straßensperrung nach Frontalzusammenstoß

Welzheim-Breitenfürst.

In der Lorcher Straße hat es am Mittwochmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Am Ortsausgang von Breitenfürst in Richtung Alfdorf kam es gegen 7.10 Uhr zwischen einem in Richtung Alfdorf fahrenden 41-jährigen VW-Fahrer sowie einem entgegenkommenden 18-jährigen Audi-Fahrer zum Frontalzusammenstoß.