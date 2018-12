Welzheim Sturmböen: Adventsmarkt abgesagt

Laut Polizeiführer vom Dienst in Waiblingen ist es im Rems-Murr-Kreis weder am Samstag noch bislang an diesem Sonntagvormittag zu schlimmeren Sturmschäden gekommen. Hier und da sind Äste auf die Straße gefallen oder ist ein mobiles Verkehrsschild oder sind Baustellen-Abgrenzungen umgekippt. Verletzte oder große Sachschäden gab es jedoch bislang nicht, so der PvD.

Anders im Landkreis Ludwigsburg: Zwischen Tamm und Margrönigen ist in der Nacht auf Sonntag ein Kleinwagen von einer Böe erfasst worden. Der Fahrer kam von der Straße ab und schleuderte mit dem Auto gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt. Mehr dazu hier.

Möglicherweise hatte aber auch ein Unfall in Fellbach von diesem Sonntagmorgen zu tun mit Windböen, das ist noch nicht abschließend geklärt. Der Polizeibericht dazu: "Aus noch unbekannten Gründen kam am Sonntag gegen 9.30 Uhr eine 82-jährige Citroenfahrerin in der Esslinger Straße von der Fahrbahn ab und prallte nahezu ungebremst gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Citroen und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro."

Ist die Absage des Adventsmarktes gerechtfertigt?

Für neun Besucher endete das Waiblinger Altstadtfest im Sommer 2012, über das ein Sturm fegte, nicht bloß mit klatschnassen Kleidern. Sie erlitten Verletzungen, vier von ihnen schwere. Von den vielen Sachschäden ganz zu schweigen. Lesen Sie dazu unsere damalige Berichterstattung.