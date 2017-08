Welzheim Tipps zum Tag des Schwäbischen Waldes

Der Tag des Schwäbischen Waldes widmet sich in diesem Jahr den Sinnen. Es geht ums Schmecken, Riechen, Sehen, Hören. Groß und Klein sind eingeladen, an verschiedenen Stationen ihre Sinne zu verzaubern, Kunst zu bewundern und selbst aktiv die Vielfalt der Natur zu erforschen.

Die Broschüre

Die Broschüre zum „Tag des Schwäbischen Waldes“ liegt an den Infostellen der Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis, in den Rathäusern Gschwend, Mainhardt, Oberrot und Wüstenrot sowie im Landratsamt in Waiblingen und den Kfz-Zulassungsstellen Backnang und Schorndorf und im i-Punkt in Stuttgart kostenlos aus. Bestellen für eine Portopauschale von 2 Euro und kostenlos herunterladen geht unter www.schwaebischerwald.com.

Das Projekt wird durch den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald mit Mitteln des Landes , der Lotterie Glücksspirale, der Europäischen Union gefördert. Dank gilt auch der Haller Wildbadquelle.