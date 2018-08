Welzheim TSF-Behindertensport sucht neue Betreuer

Seit vier Jahren trainiert er diese ehrenamtlich in Wurf, Sprung und Lauf für die TSF Welzheim. Mit viel Spaß und Freude nehmen 15 Behinderte wöchentlich am Sportangebot teil. Gemeinsam mit Anton Knafl betreut und begleitet Thomas Kappel die geistig behinderten Sportler - die im Gegensatz zu sehbehinderten Menschen keine besondere Begleitung im Training gestellt bekommen - alleine.

Wer trainiert, muss sich beweisen im leistungsorientierten Breitensport. Und so fährt Thomas Kappel zu drei bis vier Wettkämpfen im Jahr, und seine Athleten messen sich in gleicher Starterklasse mit anderen behinderten Sportlern: in Schwäbisch Gmünd bei den Hallenmeisterschaften, in Waldbronn beim inklusiven Wettbewerb und in Aalen beim Mehrkampfwettbewerb.

Wettkampf ist wichtig

Wie wichtig ein Wettkampf für die beteiligten Sportler ist, zeigte sich an einem kleinen, besonderen Wettkampf am Ende des Schnupperbesuches.

Spontan liefen Kinder der TSF-Leichtathletik und behinderte Sportler gegeneinander die 50 Meter. Angefeuert und instruiert von Thomas Kappel und Stefan Holz, ebenfalls Trainer des TSF und ehemaliger Deutscher Meister 1999 über 200 Meter und 400 Meter. Ein Spaß für alle Läufer und Zuschauer. Hier wird Inklusion gelebt.

Und so gibt es auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames Abschlusstraining mit Wettkampftag am 21. September.

Große Leistungsspanne durch unterschiedliche Auspräugung der Behinderungen

Für die Zukunft wünscht sich Thomas Kappel eine bessere Steuerung des Trainings durch leistungsbezogene Gruppen oder Zirkeltraining, um seine Athleten noch zielgerichteter und individueller fördern zu können. Die Leistungsspanne ist durch die unterschiedliche Ausprägung der Behinderungen überaus groß. Jedoch ist eine gezielte Förderung nur mit mehr Betreuungspersonal gewährleistet. Auch für die Fahrten zu den Wettkämpfen werden Begleitpersonen gesucht.

Thomas Kappel: „Die TSF sind bereit, ein Praktikums-Testat auszustellen, das junge Menschen dann in ihrer Bewerbung weiterhelfen könnte. Schön wäre es, wenn wir eine Person finden, die uns dauerhaft unterstützt in Training und Wettkampf.“