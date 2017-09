Welzheim Verpuffung an Ölofen

Welzheim.

Mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften rückte die Welzheimer Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in die Richard-Wagner-Straße aus. Dort hatte ein Bewohner einer Doppelhaushälfte versucht, einen Ölofen im Wohnzimmer anzufeuern. Dies gelang ihm jedoch nicht. Es hatte sich Öl in einer Wanne des Ofens gesammelt, welches zu dampfen begann.