Welzheim Walter Rottiers: Vom Kronenladen zur Tour de France

Welzheim ist ihm vorgekommen wie aus einem Heimatfilm entsprungen

Anfang des Jahres hatte der damals 22-Jährige aus Brüssel in Welzheim zu arbeiten begonnen. Einem Ort, den er erst einmal auf der Landkarte hat suchen müssen. Und in den er ohne große Deutsch-, geschweige denn Schwäbischkenntnisse gekommen war. Eigentlich hatte der junge Grafikdesigner davor mit Schaufenstergestaltung nie etwas am Hut gehabt. Doch eines kam zum anderen – und der Seniorchef sogar extra nach Brüssel, mit einem Jahresvertrag in der Hand.

Welzheim erschien dem jungen Belgier damals wie aus einem Heimatfilm entsprungen. Als Städtchen, das wie von findigen Planern als ein friedfertiges Atoll in eine intakte Landschaft platziert wurde. Rottiers fand schnell Gefallen an den dichten Wäldern, den vielen Weilern und Mühlen, den Badeseen und den römischen Erbschaften. Und erinnert sich noch heute gerne an die Bahnverbindung nach Schorndorf mit der historischen Dampflok, deren Pfeiftöne ihn mehrmals am Tag in eine fast sentimentale Stimmung versetzt hatten.

Über Micky Maus und Motorpresse zum Sport-Reporter

Schaufenster-Dekorateur ist Rottiers dann zwar nicht geworden, dem Schwabenland aber treu geblieben. Der 77-Jährige hat in Stuttgart seine Frau kennengelernt und lebt heute auf den Fildern. Bekannt geworden ist der Belgier später vor allem als Radsportjournalist. Er schrieb Reportagen über die Tour de France, entdeckte als einer der Ersten das Talent von Lance Armstrong, organisierte zwölfmal die Weltmeisterschaft für Radsportjournalisten.