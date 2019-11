Welzheim Weihnachtsdorf erstmals an zwei Wochenenden

Wieso diesmal zwei Wochenenden?

„Der Aufwand für den Aufbau ist immer groß“, sagt Stadt-Pressesprecher Uwe Lehar als Begründung. „Wir wollen testen, ob es sich lohnt, an zwei Wochenenden zu eröffnen.“ Hartmut Rupp, der zusammen mit Lehar die Veranstaltung organisiert, ergänzt: „Wir haben vorher eine Umfrage bei den Betreibern gemacht.“ 83 Prozent seien für die Ausweitung gewesen. Für diejenigen, die nicht zweimal wollten oder konnten, habe man am zweiten Wochenende adäquaten Ersatz gefunden. Lediglich Adventskränze seien dann nicht mehr im Angebot. Aber am zweiten Advent dürfte dafür auch kein großer Bedarf mehr bestehen.

Wie viele Stände gibt es?

Wie im vergangenen Jahr werden es wieder 24 Stände sein, die sich am Weihnachtsdorf präsentieren. Zum zweiten Mal setzt die Stadt dabei auf Holzhütten, die zum Teil der Stadt, teils der Laufenmühle und teils dem Liederkranz Rienharz gehören.

Wann beginnt das Weihnachtsdorf?

Am Freitag, 29. November, um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Am Samstag, 30. November, geht es um 15 Uhr weiter. Ende ist jeweils gegen 23 Uhr. Am Sonntag, 1. Dezember, sind die Stände bereits ab 11 Uhr geöffnet. Offizieller Schluss ist dieses Jahr später, und zwar um 21 Uhr. Am Wochenende darauf startet das Weihnachtsdorf am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr.