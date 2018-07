Welzheim Wer darf zuerst rein? - Streit an der Waschanlage

Welzheim.

Eine 39-Jährige und ein 53 Jahre alter Mann haben sich an einer Tankstelle mit Autowaschanlage in der Friedrich-Bauer-Straße handfest gestritten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren sich die beiden am Samstag (28.07.) gegen 14.45 Uhr uneinig gewesen, wer die Waschanlage zuerst nutzen dürfte. Der Mann packte die Frau fest am Arm, zerrte sie von ihrem Fahrzeug weg und nahm ihr den Autoschlüssel weg. Die Frau trug einen blauen Fleck davon, konnte aber dennoch als erste in die Waschanlage fahren.