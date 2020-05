Welzheim Wie geht es der Laufenmühle in Corona-Zeiten?

„Wir sind sehr froh, bisher keine Erkrankung am Coronavirus in der Einrichtung zu haben. Wir werden alles tun, um dafür zu sorgen, dass dies so lange wie möglich auch so bleiben kann“, sagte Daniela Doberschütz, Pressesprecherin der Laufenmühle. Die Sozialeinrichtung hat in Grippezeiten besondere Herausforderungen zu meistern in der Betreuung der behinderten Menschen, im Erfahrungsfeld der Sinne, im Restaurant, in den Werkstätten und in der Café-Rösterei.