Welzheim Wo Oldtimer zu Elektroautos werden

Und so altern die Sammler mit ihren Besitzern. Schwan macht sich deshalb auf, eine neue Nische zu etablieren und den Markt mit auf Elektrobetrieb umgestellten Oldtimern aufzumischen.

Dafür ist seine Produktionsstätte im Breitenfürster Gewerbegebiet Reizenwiesen allerdings zu klein. Schwan, der rund 30 Mitarbeiter beschäftigt, wird deshalb expandieren. Und zwar auf einer Fläche, die einst für die industrielle Produktion genutzt wurde, seit Jahrzehnten aber leer steht: das ehemalige Bauknecht-Areal bei der Klingenmühle im Oberen Wieslauftal.

"So als Dienstleistung kann das sonst niemand"

Was Schwan mit seinen drei Firmen Carblast, Entlackungsfabrik GmbH und Autocoat in Welzheim macht, ist in der Region bereits jetzt einzigartig: die industrielle Restaurierung von Rohkarosserien. Als eine der wenigen Firmen können sie gesamte Karosserien und Teile entlacken, im Tauchbad entrosten und im Anschluss im Tauchbad KTL-beschichten. KTL steht für kathodische Tauchlackierung. Dabei handelt es sich um ein elektrochemisches Verfahren, bei dem die Karosserie in einem Bad aus wässrigem Tauchlack beschichtet wird. Die Welzheimer liefern damit die Ausgangsbasis für eine Komplettrestauration der Fahrzeuge. „So als Dienstleitung kann das sonst niemand“, sagt Schwan.