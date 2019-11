Welzheimer in Dubai Niko Kappel will seinen WM-Titel verteidigen

Sportlich sei er bestens vorbereitet. Mit Dubai als Austragungsort ist er generell zwar nicht zufrieden, ein Gutes aber habe der Wüstenort. Gerade wegen der hohen Temperaturen findet die WM sehr spät statt, Kappel hatte genügend Zeit, die Knieprobleme, die ihm Anfang des Jahres noch zu schaffen gemacht hatten, auszukurieren. „Ich bin in guter Form, ich kann es kaum erwarten.”

Ein Stoß – 27 Zentimeter weiter als der Weltrekord

Auf welch hohem Niveau sein Leistungsvermögen bereits ist, zeigte er vor wenigen Wochen in der „Weltmetropole” Welzheim. Bei einem inoffiziellen, aber „regelkonformen und genormten” Wettkampf in seiner Heimatstadt stieß er die Kugel auf 14,46 Meter. 27 Zentimeter über dem aktuellen Weltrekord und 35 über seiner eigenen offiziellen Bestleistung. „Und da ist noch mehr Potenzial da.”

Deshalb fliegt Kappel zuversichtlich nach Dubai, denn während seine Leistungen 2018 stark schwankten, „habe ich in diesem Jahr konstante Leistungen abrufen können”. Konstant gute. Ziel ist denn auch, das Ergebnis der WM in London 2017 zu wiederholen: Platz eins. Die Bedingungen werden jedoch nicht nur wegen der Temperaturen völlig andere sein. Kappel: „In London waren es über 400 000 Zuschauer. Wenn’s in Dubai 400 werden, sind wir schon stolz.”

Dabei genieße er die Atmosphäre, die ein volles Stadion bietet. Darauf wird er allerdings verzichten müssen. Das jedoch wird er leicht verkraften, wenn er am Ende wieder eine Medaille um den Hals gehängt bekommt; möglichst eine goldene.