Welzheimer Para-Kugelstoßer Hohe Ziele: Niko Kappel will WM-Titel und Weltrekord

Das gilt auch für das, was Kappel im August vergangenen Jahres in Berlin passierte. Bei der Heim-EM wollte sich der Paralympics-Sieger und Weltmeister den dritten großen Titel holen – doch der Wettkampf lief am Athleten des VfL Sindelfingen vorbei. Zwar ist er auch an einem schlechten Tag immer noch stark genug für eine Medaille, in Berlin wurde es die silberne. „Aber die EM war wegen meiner Leistung trotzdem eine Enttäuschung.“ Mit 12,60 Metern blieb Niko Kappel sehr deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. „Mit der Weite dürfte ich diesmal nicht mal mit zur WM. Die Norm liegt bei 12,63 Metern.“ Was jedoch noch ärgerlicher war: Dauerrivale Bartosz Tyszkowski, den Kappel bei den Paralympics 2016 in Rio mit einem Zentimeter Vorsprung sensationell auf den Silberrang verwiesen hatte, wurde nicht nur Europameister, sondern klaute dem Welzheimer auch noch den Weltrekord. Der Pole verbesserte ihn um zwei Zentimeter auf 14,04 Meter.

"Der Gedanke des Fair Plays wird mit Füßen getreten"

Damit hatte sich Tyszkowski mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Im Vorjahr war er bei der WM in London wegen Cannabis-Konsums gesperrt gewesen. Freilich ist die Droge nicht gerade für ihre leistungssteigernde Wirkung bekannt. „Aber verboten ist sie trotzdem“, sagt Niko Kappel. Und schon ist er bei einem Thema, bei dem er sich stets schnell in Rage redet: Doping. „Für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie man sich als Sportler dafür entscheiden und der Konkurrenz so in die Augen schauen kann. Der Gedanke des Fair Plays wird mit Füßen getreten.“ Er hoffe, Doping sei im Spitzensport mehr Ausnahme als Regel. Besonders im paralympischen, „wo es noch nicht um so viel Geld geht“. Denn auch ohne illegale Mittel seien Topleistungen möglich: „Man muss ein gesundes Maß finden zwischen Trainingseffektivität, Pausen und aktiver Regeneration.“

Seit 2017 mit Knieschmerzen zu kämpfen

Kappels eigenes Training hat sich inzwischen etwas verändert. Schon seit 2017 plagt er sich mit Knieschmerzen herum, die Wintersaison 2018/19 musste sogar ausfallen. „Wir hatten das Problem eigentlich im Griff gehabt, aber ich merk’ es immer noch deutlich nach gewissen Einheiten.“ Kniebeugen „mit 160 Kilo Gewicht“ seien uneingeschränkt möglich, manche Sprünge sowie Übungen, um die Spritzigkeit zu verbessern, jedoch nicht. Ein Orthopäde habe jedoch von einer Operation abgeraten.