Welzheimer Wald Eltern-Krisen-Telefon gegen häusliche Gewalt

Die Ziele der Telefonberatung lassen sich wie folgt beschreiben, nämlich die Herstellung und Stärkung elterlicher Präsenz:

Emotionale Präsenz: Eltern sollen sich emotional beruhigen können, um so konstruktiv ihren Kindern zu begegnen.

Handlungspräsenz: Eltern sollen im Gespräch eine Idee bekommen, wie sie in schwierigen Situationen handeln können. Wichtig dabei ist, dass die Eltern eine Idee bekommen, welches positive Beziehungsangebot sie ihren Kindern machen können.

Körperpräsenz: Eltern sollen die widerkehrenden kritischen Situationen herausarbeiten und für ihr Kind psychisch und physisch da sein können.

Absichtspräsenz: Die Absicht einer jeglichen Maßnahme ist es, zunächst eine positive Beziehung herzustellen und zu gestalten. Eltern brauchen in Krisensituationen eine Idee, wie sie ihrem Kind ein Beziehungsangebot machen können. Merke: Erziehung kommt von Beziehung.

Systemische Präsenz: Durch die eingeschränkte Freiheit fallen für viele Eltern sichernde und stärkende Beziehungen weg. Wichtig wäre es, für eine Stressberatung mit den Eltern zu reflektieren, mit wem sie via Telefon, Skype, Zoom, Facetime, ... regelmäßig Kontakt aufnehmen können.

Überzeugungspräsenz: Im Stress handeln Eltern oft nicht so, wie sie gerne handeln würden. Sie handeln entgegen ihren moralischen und ethischen Grundüberzeugungen. Das schwächt Eltern in ihrem Handeln und in ihrer Erziehungskompetenz. Auch in kurzen Gesprächen kann man mit Eltern reflektieren, nach welchen Grundsätzen sie das Zusammenleben mit ihren Kindern gestalten wollen. Aus diesen Grundsätzen kann dann ein positiver Kraftsatz formuliert werden.

Daniel Gulden: „Es geht um eine psychische Erstversorgung“

„Ein Eltern-Krisen-Telefon bringt häufig eine familiäre Krise an die Oberfläche, kann aber nicht im Rahmen von ein oder zwei Telefonaten gelöst werden. Es geht bei diesen Gesprächen lediglich um eine psychische Erstversorgung, dass das familiäre Zusammenleben aufrechterhalten werden kann“, äußert sich Daniel Gulden.

Sollte es in Familien zu einer Verletzung des Kindeswohls kommen, ist das Jugendamt einzuschalten und zu kontaktieren. Weitere Maßnahmen müssen in Betracht gezogen werden. Weitere Infos gibt es unter www.welzheim-gegen-corona.de.